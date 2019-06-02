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Погиб врезавшейся в опору ЛЭП водитель Toyota Vista под Искитимом

30-летний искитимец скончался на месте. Пассажира с разбитой головой и сломанной ключицей доставили в больницу. Смертельное ДТП произошло близ СНТ «Строитель».

2.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погиб врезавшейся в опору ЛЭП водитель Toyota Vista под Искитимом

Смертельное ДТП произошло ночью в Искитимском районе

В Искитимском районе в ночь на воскресенье произошло ДТП с гибелью человека, сообщили сегодня, 2 июня, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня в 2.15 в Искитимском районе на автодороге Сельская-Лебедевка в районе остановки «СНТ «Строитель» 30-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», житель Искитима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте. С места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.


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