Погиб врезавшейся в опору ЛЭП водитель Toyota Vista под Искитимом

В Искитимском районе в ночь на воскресенье произошло ДТП с гибелью человека, сообщили сегодня, 2 июня, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня в 2.15 в Искитимском районе на автодороге Сельская-Лебедевка в районе остановки «СНТ «Строитель» 30-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», житель Искитима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте. С места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.