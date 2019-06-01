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Расстрелял 12 человек чиновник в Верджинии

Стрелок — местный госслужащий — скончался в результате перестрелки с полицией. Четверо ранены, двое из них находятся в критическом состоянии.

1.06.2019 Фото: WAVY / NBC News Нет комментариев
 
Расстрелял 12 человек чиновник в Верджинии

На месте ЧП

Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.

Он пояснил, что погиб пострадавший, который скончался от полученных травм по дороге в больницу. Сервера сообщил о еще как минимум четырех раненых, включая полицейского, которого спас бронежилет. Трое остальных находятся в больнице, два человека из них — в критическом состоянии.

Уточняется, что сам нападавший, который, по предварительным данным, действовал один, — местный госслужащий — скончался в результате перестрелки с полицией. На месте происшествия были обнаружены пистолет и винтовка, добавляет CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это самый разрушительный день в истории Вирджиния-Бич», — цитирует Reuters мэра города Бобби Дайера, передает РБК.


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