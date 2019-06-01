От всей души поздравляем детишек и их родителей с Днем детства!

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-Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» от всей души поздравляет всех детишек и их родителей с Днём Детства!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Детишкам — много улыбок! Родителям — много терпения!

С Уважением, Координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.