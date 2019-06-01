От всей души поздравляем детишек и их родителей с Днем детства!

Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Расстрелял 12 человек чиновник в Верджинии
Мэр Бердска: асоциальные личности и пожары исчезли со свалки благодаря работе обвиняемого в растрате 1,4 млн рублей
Рейтинг доверия Путину после опроса по новой методике резко подскочил до 72%
Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске
Увезли на «скорой» с ЕГЭ по математике выпускницу в Бердске
Мусорная реформа заставила вываливать отходы возле свалки жителей Бердска
Путин присвоил имя Александра Покрышкина аэропорту Толмачево в Новосибирске
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