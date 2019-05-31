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Путин присвоил имя Александра Покрышкина аэропорту Толмачево в Новосибирске

44 российских аэропорта получили имена выдающихся людей страны — военачальников, музыкантов, художников, ученых.

31.05.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Путин присвоил имя Александра Покрышкина аэропорту Толмачево в Новосибирске

Аэропорты получили новые имена

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Международному аэропорту Анадырь (Угольный) присвоено имя писателя Юрия Рытхэу, международному аэропорту Анапа (Витязево) — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, международному аэропорту Архангельск (Талаги) — имя писателя Федора Абрамова, международному аэропорту Астрахань (Нариманово) — художника Бориса Кустодиева, международному аэропорту Белгород — имя архитектора Владимира Шухова, международному аэропорту Благовещенск (Игнатьево) — российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского.

Кроме того, международному аэропорту Владивосток (Кневичи) присвоено имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) — имя Петра I, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) — имя основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова, международному аэропорту Казань — имя поэта Габдуллы Тукая.
Согласно указу, международному аэропорту Калининград (Храброво) присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) — имя философа и изобретателя Константина Циолковского, международному аэропорту Краснодар (Пашковский) — имя Екатерины II, международному аэропорту Красноярск — имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) — поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды — писателя Михаилу Лермонтову.

Кроме того, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Николая II, международному аэропорту Нижневартовск — имя советского нефтяника Виктора Муравленко, международному аэропорту Нижнекамск (Бегишево) — министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева, международному аэропорту Нижний Новгород (Стригино) — имя летчика-испытателя Валерия Чкалова, международному аэропорту Новосибирск (Толмачево) — советского военачальника Александра Покрышкина, аэропорту Новый Уренгой — имя академика Ивана Губкина, аэропорту Норильск — имя исследователя Арктики Николая Урванцева.

Также международному аэропорту Омск (Центральный) присваивается имя генерала Дмитрия Карбышева, аэропорту Пенза — имя литературного критика Виссариона Белинского, международному аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имя мореплавателя Витуса Беринга, международному аэропорту Псков (Кресты) — имя княгини Ольги, международному аэропорту Самара (Курумоч) — ученого Сергея Королева.

Путин подписанным документом присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, международному аэропорту Сочи (Адлер) — летчика-космонавта Виталия Севастьянова, международному аэропорту Ставрополь (Шпаковское) — имя полководца Александра Суворова, международному аэропорту Сургут — имя геолога Фармана Салманова, международному аэропорту Сыктывкар — летчика Петра Истомина, международному аэропорту Томск (Богашево) -имя авиаконструктора, создателя вертолетов «Ка» Николая Камова, международному аэропорту Тюмень (Рощино) — имя ученого Дмитрия Менделеева, международному аэропорту Уфа — имя поэта Мустая Карима, международному аэропорту Хабаровск (Новый) — адмирала, исследователя Дальнего Востока и основателя города Николаевск-на-Амуре Геннадия Невельского.

Кроме того, международному аэропорту Чебоксары присвоено имя космонавта Андрияна Николаева, международному аэропорту Челябинск (Баландино) — физика Игоря Курчатова, международному аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) — имя писателя Антона Чехова, международному аэропорту Якутск — имя писателя Платона Ойунского.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. житель бердска

    Переобозначение аэропортов — вещь абсолютно ненужная и глупейшая по сути! У нас есть и будет аэропорт Толмачево. И никакого Дна, ни Покрышкина нам не нужно! :-D :-D

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  2. Занавес

    — Ты где?

    — Я прилетел в Александра Покрышкина в Новосибирске %)

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    • Аноним

      При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина».

      Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?»

      Название автомобиля сразу изменили.

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