Убрать памятник погибшим пограничникам из парка заставила власть Искитима

Ветераны пограничных войск Искитимского района два года просили у местной власти разрешение на установку в парке имени И. Коротеева, флагштока, пограничного столба и мемориальной доски, пишет Весь Искитим. Весной 2018 года ветераны добились своего и в парке созданном в честь искитимца Ивана Коротеева, геройски погибшего при защите государственной границы, установили флагшток и пограничный столб.

Спустя год, 27 мая 2019-го, возле установленного комплекса появилась мемориальная доска с выгравированной рельефной картой, в центре которой красуется пограничник с собакой. Ветераны погранвойск со всего района собирали 45 000 рублей на его создание. Заместитель главы Искитима и главный архитектор города Юрий Зубарев согласовал установку мемориальной доски, а глава города Сергей Завражин подписал все необходимые для этого документы.

Ветеран пограничных войск Николай Коваленко рассказал сайту «Весь Искитим», что в этот же день власть велела выкорчевать мемориальный камень из земли.

— Заткнули они пограничников, плевали они на нас. Плитку нарушили, памятник вырвали, увезли не знаю куда. Я в трансе. Чиновникам не понравился камень, сравнили его с кладбищенским. Я, Николай Шелегин, Сергей Акимов, Сергей Шеломов объясняли, что камень — это мемориальный памятник пограничникам всех поколений. В ответ получили — парк городской, никаких пограничных знаков там быть не должно, тем более похожих на надгробие. Мы не могли убедить власть, что памятник нужен ради памяти всех погибших пограничников. Специалист по административным делам Ольга Смирнова сказала, что завтра День защиты детей, памятнику нечего делать в парке, — поделился раздосадованный Николай Матвеевич.

В День пограничника около 90 ветеранов погранвойск Искитимского района, Бердска, десантники и казаки выстроились у мемориала в две шеренги. Военные приготовились к торжественному открытию камня памяти, но оно так и не состоялось.

— Переду установкой камня я позвонил Ольге Смирновой, сообщил, что бригада приступила к работе. Она отправил на место специалистов, которые фотографировали камень и процесс его установки. Через 20 минут раздался звонок — это была Смирнова с криком «Срочно убирайте мемориальную доску!», — вспоминает Николай Коваленко.

Он тут же предоставил чиновнице все документы на установку памятника, но дальнейший разговор состоялся в стенах горадминистрации, где заместитель главы Юрий Зубарев заявил: памятник должен был выглядеть иначе.

28 мая по предписанию власти мемориальный камень замотали в черный мешок и запретили его открывать. Вояки не увидели то, к чему стремились несколько лет. Но боевой расчет состоялся, ветераны поздравили друг друга. На праздник пришел и глава города.

— Афганистан забыли, пограничников забыли, на 9 мая не одного ветерана, защищавшего границу не отметили, стояли как оплеванные. 28 мая чиновники поздравляли нас, говорили, что пограничники идут первыми в бой, что мы опора и надежда страны. А в итоге получается, что на нас наплевали. Я ведь за ветеранов болею, они долго ждали, когда мемориальная доска появится в парке имени Ивана Коротеева, — подытожил огорченный ветеран пограничных войск.

Заместитель главы администрации и главный архитектор Искитима Юрий Зубарев сообщил сайту «Весь Искитим», что созданный мемориальный камень не был согласован.

— Разрешение на установку памятной доски есть, но тот камень, который установлен не соответствует тому проектному решению, который заявлялся. Он похож на надгробие. Поэтому администрация выписала предписание демонтировать мемориальный камень. Разрешение в силе, но доска должна соответствовать проекту, — резюмировал Юрий Александрович.

Главный архитектор затруднился ответить на вопрос о финансировании нового памятного камня. По всей видимости, ветеранам погранвойск снова придется собирать по крупице деньги на новый мемориальный памятник, который будет соответствовать требованиям чиновников.

Источник: