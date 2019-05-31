Заставить подростков сдавать тест на склонность к наркотикам хочет прокуратура

Генпрокуратура предлагает ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков на предмет их склонности к употреблению наркотиков, сообщила в четверг представитель ведомства Елена Сухова.

«Нужно обсуждать вопрос об обязательности тестирования, если это допустимо — внесения изменений в федеральное законодательство для выявления таких детей, которые склонны к употреблению наркотиков. Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска — о медицинском тестировании», — сказала Сухова на «круглом столе», посвященном борьбе с наркоманией, в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству.

По ее словам, подобное социальное тестирование сейчас делается лишь с согласия родителей несовершеннолетних.

Сухова отметила, что недавно в ведомстве завершилась проверка законодательства в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних. «Она показала, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тыс. отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 — только в этом году», — сказала она.

Источник: Интерфакс