За сбыт «соли» в Волгограде на 8,5 лет осудили безработного наркоторговца Бердска

В Волгограде вынесен обвинительный приговор сбытчику синтетических наркотиков. В колонии строгого режима бердчанин проведет 8,5 лет. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в управлении транспортной прокуратуры по Волгоградской области.

Красноармейским районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор в отношении 25-летнего безработного жителя Бердска Новосибирской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в конце января 2019 года обвиняемый, используя кроссплатформенный мессенджер Telegram, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотических средств в крупном размере. Мужчина прибыл в Волгоград, где пытался сбыть наркотические средства, однако свой преступный умысел не довел до конца, так как был задержан на остановочной платформе Судоверфъ в Волгограде сотрудниками транспортной полиции. При обыске у него изъяли более 20 граммов наркотического средства под сленговым названием «соль», приготовленного к сбыту.

Подсудимый вину в содеянном признал полностью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.