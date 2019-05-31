Мусорные контейнеры раскрасят 1 июня в Бердске

1 июня, в День защиты детей, состоится экологическая акция. Акция «Раскрась Экологию» будет проходить в Городском парке города Бердска (вход со стороны ул. Свердлова) на площадке около сцены. Начало в 15.00, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Ребята из детской художественной школы города Бердска «Весна» и детской школы искусств «Берегиня» раскрасят евроконтейнеры для накопления твердых коммунальных отходов, превратив их в настоящие арт-объекты.

Победители акции будут определены путем интернет-голосования в социальных сетях, а все участники получат сладкие призы, позитивные эмоции и отличное настроение!

В мероприятии примут участие генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, бывший и. о. мэра Бердска, и генеральный директор ООО «ЭкоСервис» Жанна Теличко.