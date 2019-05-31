Авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла «из-за грубых приземлений»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Погиб 41 человек. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

В понедельник, 27 мая, министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что предварительные данные могут быть опубликованы через 2-3 месяца.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — сказал Кофман в кулуарах форума «Безопасность на транспорте», отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что заключения от причинах катастрофы недопустимы пока идет расследование.

«В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам. Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности. Подобный комментарий является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования. Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: ТАСС