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В жару сокращать рабочий день и делать перерывы обязаны работодатели

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В жару сокращать рабочий день и делать перерывы обязаны работодатели

Они также должны следить за наличием в рабочих помещениях чистой питьевой воды и аптечки с медикаментами, отмечает ведомство.

31.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В жару сокращать рабочий день и делать перерывы обязаны работодатели

Жара не скоро придет в Бердск

Работодатели должны обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте в жару за счет кондиционирования, давать сотрудникам перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха. При превышении температуры воздуха в помещении в 28,5 градусов, необходимо сокращать продолжительность рабочего дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда.

«В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами», — говорится в сообщении.

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа. Для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5-27,5 градусов).

«Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности — опасность воздействия повышенных температур воздуха», — добавили в ведомстве.

В Роструде отметили, что трудовым законодательством установлено, что работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда.

Источник: ТАСС


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