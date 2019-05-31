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За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет
Зачем доводить до реальных смертей на дорогах? Почему сразу не отобрать права на авто пожизненно, если водителя поймали за рулём пьяным три раза за жизнь, то он должен перестать быть водителем навсегда, без права обжалования!
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давно пора. А вообще нужно выпивающих просто лишать возможности получать водительское.
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