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За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет

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За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет

В последнее время в России были приняты несколько законов, ужесточающих ответственность водителей. В частности, в апреле Госдума одобрила уголовное наказание за побег с места ДТП.

31.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет

Ужесточают наказание за пьяную езду

Нижняя палата российского парламента приняла закон об ужесточении уголовного наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.

Поправки в Уголовный кодекс, которые депутаты одобрили в четверг в окончательном чтении, в частности предусматривают, что виновники ДТП, в результате которого погибли два или более человек, могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.

В последнее время в России были приняты несколько законов, ужесточающих ответственность водителей. В частности, в апреле Госдума одобрила уголовное наказание за побег с места ДТП. С 2015 года вождение автомобиля в состоянии опьянения — уголовное преступление, если водитель ранее уже привлекался за пьяную езду или за отказ от медицинского освидетельствования.

Источник: meduza.io


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Зачем доводить до реальных смертей на дорогах? Почему сразу не отобрать права на авто пожизненно, если водителя поймали за рулём пьяным три раза за жизнь, то он должен перестать быть водителем навсегда, без права обжалования!

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  2. Эрвин

    давно пора. А вообще нужно выпивающих просто лишать возможности получать водительское.

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