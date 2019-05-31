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Очищать берега от мусора выйдут Мисс Новосибирск и Мисс Россия в Бердске

Чистая акция пройдет 1 июня. Организаторы надеются на помощь 100 волонтеров и приглашают бердчан присоединиться. Спасатели очистили 159 км береговой линии в Новосибирской области.

31.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Очищать берега от мусора выйдут Мисс Новосибирск и Мисс Россия в Бердске

Берег Обского моря в Бердске стал чище после прошлогодней акции

Фонд защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт» приглашает присоединиться к акции «Чистый берег», которая пройдет в Бердске в субботу. 1 июня больше 100 волонтёров отправятся на берег Бердского залива, чтобы очистить его от мусора.

Убирать берег также отправятся победительницы и участницы конкурсов красоты «Миссис Новосибирск», «Миссис Россия», которые популяризируют семейные ценности!

Акция «Чистый берег» в Бердске — это начало нашей масштабной волонтерской работы, сообщили в пресс-центре мэрии.

Время проведения: с 10 до 17 часов.

Место проведения: памятник природы областного значения «Бердская лесная дача».

Организатор: Вице-президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт» Ломако Юлия Константиновна 8-913-010-88-06.

Накануне берега убирали сотрудники МЧС Новосибирской области, сообщили в региональном управлении ведомства.

159 километров береговой линии водоемов обследовали и очистили от мусора в регионе — такие результаты Всероссийской экологической акции «Чистый берег» приводит Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области. В течение недельного субботника вывезли более 700 кубических метров мусора, накопившегося за зиму в местах отдыха населения у воды.

В акции участвовали более 3 000 человек: сотрудники МЧС России и аварийно-спасательных формирований, работники администраций муниципальных образований и активисты из числа местного населения, среди которых было много школьников и студентов.

«Эта работа проводится ежегодно и является своего рода подготовкой мест массового отдыха населения к купальному сезону. Участки на берегах прибирали во всех муниципалитетах Новосибирской области, на территории которых есть крупные водоёмы»,- сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов, добавив, что в этом году районы планируют к открытию 22 оборудованных по всем правилам пляжа.


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