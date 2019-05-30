Кремль обеспокоен обнищанием россиян и знает, как победить бедность

Администрация президента РФ трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан страны и знает, как его повысить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Относимся к этому трезво, — отметил он. — Мы видим и пoнимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четкo знает, что нужно делать, чтoбы эту тенденцию изменить в стoрону позитивного результата».

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».

«Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации», — добавил он.

При этом Песков призвал аккуратно оценивать данные статистики, потому что они иногда меняются «буквально на следующий день», передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, придать положительную динамику экономике и уровню благосостояния граждан призваны национальные проекты. «Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — подчеркнул Песков.

Говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, он назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в экономике РФ. «При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — заметил представитель Кремля.