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Кремль обеспокоен обнищанием россиян и знает, как победить бедность

Пресс-секретарь президента заявил, что власть трезво оценивают уровень благосостояния граждан и призвал аккуратно оценивать данные статистики. Причина падения доходов — санкции и торговые войны. Помогут нацпроекты.

30.05.2019 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.
 
Кремль обеспокоен обнищанием россиян и знает, как победить бедность

Дмитрий Песков

Администрация президента РФ трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан страны и знает, как его повысить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Относимся к этому трезво, — отметил он. — Мы видим и пoнимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четкo знает, что нужно делать, чтoбы эту тенденцию изменить в стoрону позитивного результата».

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».

«Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации», — добавил он.

При этом Песков призвал аккуратно оценивать данные статистики, потому что они иногда меняются «буквально на следующий день», передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, придать положительную динамику экономике и уровню благосостояния граждан призваны национальные проекты. «Речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — подчеркнул Песков.

Говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, он назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в экономике РФ. «При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — заметил представитель Кремля.


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(5) Комментариев

  1. житель

    Бла, бла …… Цены в магазинах растут, что на продукты и одежду — как будто все из Италии! ЖКХ это вообще утопия! Цены на обучение детей =-O а возврат налоговый только с 50т.р.- почему? А грабеж в банках?
    А правительство нам о нефте и т. д.

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  2. Аноним

    Чему научил опыт Титаника эту сказочную власть, так это: чем громче крики с нижних палуб, тем громче наверху оркестр.

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  3. Аноним

    Причина падения доходов — санкции и торговые войны.
    Разве?
    Но никак не пенсионная реформа, повышение НДС и акцизов?
    Сказочники.

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  4. Аноним

    Причина в том что работодатель не торопиться повышать зарплаты своим холопам, так как им надо успеть свои карманы ( читай мешки) набить деньгами, чтоб ещё и правнукам хватило. А наше правительство всячески этому способствует устанавливая (для народа ,о котором так заботится и обеспокоены падением доходов) мизерный размер прожиточного минимума и размер МРОТа. Как только происходит очередной скачок цен, так с ящика по всем каналам нам говорят что мясо то оказывается очень вредно для здоровья , а красная икра вообще яд

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  5. Аноним

    НВР: По планам правительства, в войне с бедностю должна победить она.

    Thumb up 4 Thumb down 1

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