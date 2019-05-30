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Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска

Задержанный по подозрению в убийстве 38-летний бердчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и убийство. Он дал признательные показания — поссорился с малознакомым человеком по время пьянки.

30.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска

СК ходатайствует об аресте подозреваемого

В Бердске раскрыто убийство, сообщили сегодня, 30 мая в управлении МВД по Новосибирской области.

29 мая в 20.10 в полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном в Бердске. В гаражном комплексе по улице Спортивной было обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти — травмами головы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 38-летнего жителя Бердска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и убийство. По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла конфликтная ситуация, в результате которой подозреваемый нанес погибшему удары камнем по голове.

По данному факту следственными органам СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», орудие преступления изъято. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, подозреваемый дал признательные показания в том, что в ходе совместного распития спиртных напитков между ним и малознакомым ему мужчиной возникла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшему удары в области головы камнем, от которых впоследствии потерпевший скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении него будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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