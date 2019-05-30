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Катастрофа SSJ 100 обнажила проблемы в авиаотрасли России

По словам генпрокурора, Росавиация не принимает надлежащие меры для пресечения эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям безопасности.

30.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Катастрофа SSJ 100 обнажила проблемы в авиаотрасли России

SSJ 100

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в «Шереметьево» обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

Решения многих вопросов Генпрокуратура уже несколько лет безуспешно добивается от госорганов и авиапредприятий, сказал Чайка, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. «До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», — сказал Чайка.

Он добавил, что Минтранс до сих пор не разработал нормативы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала, не утверждены правила наземного и технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, стандарты профессиональных программ подготовки авиаспециалистов.

По словам генпрокурора, Росавиация не принимает надлежащие меры для пресечения эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям безопасности. По его данным, больше 400 гражданских самолетов в России претерпели конструктивные изменения без проведения необходимых исследований и последующей сертификации.

С 2017 года по результатам прокурорских проверок от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

5 мая SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» сразу после вылета вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После соприкосновения с посадочной полосой воздушное судно загорелось. При пожаре погиб 41 человек.

В качестве одной из версий трагедии рассматривается ошибка экипажа, однако одновременно с этим поступают многочисленные сведения о проблемах, связанных с обслуживанием и эксплуатацией SSJ 100 по всей России.

Источник: Интерфакс


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