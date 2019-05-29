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Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая

Первая неделя лета тоже обещает быть дождливой. И не очень теплой: 8-10 градусов тепла ночью, плюс 13-17 — днем.

29.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая

Эти летние дожди, эти радуги и тучи…

Ухудшение погоды прогнозируется во всей Новосибирской области. В ближайшие несколько суток в регионе будут дожди с грозами и понизится температура.

В четверг, 30 мая, в Бердске ожидаются переменная облачность, небольшие дожди, грозы, град. Температура ночью составит +8, днем +20 градусов. В пятницу, 31 мая, ночью воздух прогреется также до 8 градусов тепла, а днем лишь до +15.

В субботу и воскресенье, 1 и 2, июня в Бердске сохранится такая же температура, но дожди прекратятся. Впрочем, уже со следующего понедельника зарядит дождь — на всю неделю, по прогнозам синоптиков.


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