Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая

Ухудшение погоды прогнозируется во всей Новосибирской области. В ближайшие несколько суток в регионе будут дожди с грозами и понизится температура.

В четверг, 30 мая, в Бердске ожидаются переменная облачность, небольшие дожди, грозы, град. Температура ночью составит +8, днем +20 градусов. В пятницу, 31 мая, ночью воздух прогреется также до 8 градусов тепла, а днем лишь до +15.

В субботу и воскресенье, 1 и 2, июня в Бердске сохранится такая же температура, но дожди прекратятся. Впрочем, уже со следующего понедельника зарядит дождь — на всю неделю, по прогнозам синоптиков.