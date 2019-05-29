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Благодарность уполномоченного по правам ребенка за набор книг «Мое солнышко» получил «Курьер. Среда. Бердск»

На региональном празднике, посвященном Дню семьи, знаками отличия «За материнскую доблесть» награждали многодетных мам. Отметили и бердский социальный проект для молодых семей. (ВИДЕО)

29.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Благодарность уполномоченного по правам ребенка за набор книг «Мое солнышко» получил «Курьер. Среда. Бердск»

Многодетные мамы получили знаки отличия «За материнскую доблесть»

Региональный праздник, посвященный Международному дню семью, прошел 29 мая в ДК «Родина» в Бердске.

В холле дворца культуры развернулась дегустация национальных блюд: гости с удовольствием пробовали предлагаемые яства. Чуть поодаль уютно расположились герои русских народных сказок. Их с любовью делали педагоги и родители воспитанников детсада «Шустрик» и, конечно, им помогали детки. Представляла изумительные и колоритные игрушки воспитатель Светлана Орлова, занявшая второе место в областном конкурсе педагогов дошкольного образования. Выставка «Волшебный мир русской сказки» взяла гран-при в городском конкурсе.

Большой зал ДК «Родина» едва вмешал всех пришедших на торжество и концертную программу. Началось мероприятие с выступления талантливых бердских детских коллективов.

Автор видео Галина Панчева

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов передал от имени губернатора поздравления с Днем семьи и пожелания успехов и удачи.

— Семья — это короткое слово, но оно несет в себе глубочайший смысл и глубочайшее содержание. Семья — это среда, в которой человек учится делать добро. Семья — это наша защита и то место, куда хочется постоянно возвращаться. Основное назначение праздника — подчеркнуть значимость семьи. И в этот день мы чествуем мам, многодетные семьи и вручаем одну из наивысших наград Новосибирской области — знак отличия «За материнскую доблесть». Награда вручается с 2008 года. За этот период 1056 мам награждены знаком «За материнскую доблесть», — подчеркнул вице-губернатор.

Автор видео Галина Панчева

Нелюбов отметил, что за два года в Новосибирской области будет построено 42 дошкольных учреждения — современных, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Строятся медицинские учреждения, в сельской местности — это фельдшерско-акушерские пункты, приступают к строительству поликлиник и перинатального центра. Сохранены все выплаты для многодетных семей: и материнский капитал, и материнский капитал областной. Совсем недавно на заседании правительства Новосибирской области расширили возможности применения маткапитала — не только использовать на учебу, но и, например для подключения газа.

Вице-губернатор вручил награды «За материнскую область» мамам, имеющим пять и более детей. На сцене их получили жительницы Новосибирской области, в том числе и бердчанки.

Глория Виноградова из Новосибирска, получившая награду, рассказала, что все знают, что воспитывать детей сложно.

— Может быть поэтому молодые люди не всегда торопятся заводить детей, а иногда и вовсе отказываются их воспитывать. К счастью, это не все. Потому что когда ты мама, общество на тебя смотрит и очень большой список требований тебе предъявляет. Не забывай о детях, не забывай о карьере, не забывай материально их обеспечивать, поощряй инициативу, развивай личность. Будь образцом и стой на своем посту. А когда ты многодетная мама, появляется: а вдруг для пособия рожала, может быть, маргинальная ты личность. Когда государство ценит и оценивает положительно наш труд, заботясь о нашей большой семье, это очень радостно и приятно, — подчеркнула многодетная мама.

Автор видео Галина Панчева

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья» года наградил министр труда и соцразвития Ярослав Фролов.

Автор видео Галина Панчева

Не остался незамеченным бердский проект «Мое солнышко», который включил в себя флагштоки перед роддомом, парковую зону для семейного отдыха и выпуск набора книг для молодых мам, который издал Издательским домом «БукЪвица» по инициативе мэра Бердска.
Благодарственные письма уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко вручили мэру Бердска, а также тем, кто участвовал в реализации проекта, в том числе и Издательскому дому «БукЪвица».

Автор видео Галина Панчева

— Данный праздник переходит из города в город. В прошлом году мы приняли эстафету у Мошковского района и поставили перед собой задачу: что-то за год надо нам сделать. Все вместе приступили к прекрасному проекту «Мое солнышко». В него входит все: и та маленькая книжка, о которой мы уже говорили, и парк, и строительство школы и детского сада. Все это ради того, чтобы жить для своих сокровищ. Семья — это хорошая школа, а многодетная семья — просто академия жизни. Я благодарен многодетным семьям за этот патриотический шаг, который они сделали в отношении нашего государства, потому что самое ценное у любого государства — это люди, — подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

Набор книг «Мое солнышко» вручили каждой делегации, приехавшей на праздник, посвященный Международному дню семьи.


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