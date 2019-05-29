Благодарность уполномоченного по правам ребенка за набор книг «Мое солнышко» получил «Курьер. Среда. Бердск»

Региональный праздник, посвященный Международному дню семью, прошел 29 мая в ДК «Родина» в Бердске.

В холле дворца культуры развернулась дегустация национальных блюд: гости с удовольствием пробовали предлагаемые яства. Чуть поодаль уютно расположились герои русских народных сказок. Их с любовью делали педагоги и родители воспитанников детсада «Шустрик» и, конечно, им помогали детки. Представляла изумительные и колоритные игрушки воспитатель Светлана Орлова, занявшая второе место в областном конкурсе педагогов дошкольного образования. Выставка «Волшебный мир русской сказки» взяла гран-при в городском конкурсе.

Большой зал ДК «Родина» едва вмешал всех пришедших на торжество и концертную программу. Началось мероприятие с выступления талантливых бердских детских коллективов.

Автор видео Галина Панчева



Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов передал от имени губернатора поздравления с Днем семьи и пожелания успехов и удачи.

— Семья — это короткое слово, но оно несет в себе глубочайший смысл и глубочайшее содержание. Семья — это среда, в которой человек учится делать добро. Семья — это наша защита и то место, куда хочется постоянно возвращаться. Основное назначение праздника — подчеркнуть значимость семьи. И в этот день мы чествуем мам, многодетные семьи и вручаем одну из наивысших наград Новосибирской области — знак отличия «За материнскую доблесть». Награда вручается с 2008 года. За этот период 1056 мам награждены знаком «За материнскую доблесть», — подчеркнул вице-губернатор.

Автор видео Галина Панчева



Нелюбов отметил, что за два года в Новосибирской области будет построено 42 дошкольных учреждения — современных, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Строятся медицинские учреждения, в сельской местности — это фельдшерско-акушерские пункты, приступают к строительству поликлиник и перинатального центра. Сохранены все выплаты для многодетных семей: и материнский капитал, и материнский капитал областной. Совсем недавно на заседании правительства Новосибирской области расширили возможности применения маткапитала — не только использовать на учебу, но и, например для подключения газа.

Вице-губернатор вручил награды «За материнскую область» мамам, имеющим пять и более детей. На сцене их получили жительницы Новосибирской области, в том числе и бердчанки.

Глория Виноградова из Новосибирска, получившая награду, рассказала, что все знают, что воспитывать детей сложно.

— Может быть поэтому молодые люди не всегда торопятся заводить детей, а иногда и вовсе отказываются их воспитывать. К счастью, это не все. Потому что когда ты мама, общество на тебя смотрит и очень большой список требований тебе предъявляет. Не забывай о детях, не забывай о карьере, не забывай материально их обеспечивать, поощряй инициативу, развивай личность. Будь образцом и стой на своем посту. А когда ты многодетная мама, появляется: а вдруг для пособия рожала, может быть, маргинальная ты личность. Когда государство ценит и оценивает положительно наш труд, заботясь о нашей большой семье, это очень радостно и приятно, — подчеркнула многодетная мама.

Автор видео Галина Панчева



Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья» года наградил министр труда и соцразвития Ярослав Фролов.

Автор видео Галина Панчева



Не остался незамеченным бердский проект «Мое солнышко», который включил в себя флагштоки перед роддомом, парковую зону для семейного отдыха и выпуск набора книг для молодых мам, который издал Издательским домом «БукЪвица» по инициативе мэра Бердска.

Благодарственные письма уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко вручили мэру Бердска, а также тем, кто участвовал в реализации проекта, в том числе и Издательскому дому «БукЪвица».

Автор видео Галина Панчева



— Данный праздник переходит из города в город. В прошлом году мы приняли эстафету у Мошковского района и поставили перед собой задачу: что-то за год надо нам сделать. Все вместе приступили к прекрасному проекту «Мое солнышко». В него входит все: и та маленькая книжка, о которой мы уже говорили, и парк, и строительство школы и детского сада. Все это ради того, чтобы жить для своих сокровищ. Семья — это хорошая школа, а многодетная семья — просто академия жизни. Я благодарен многодетным семьям за этот патриотический шаг, который они сделали в отношении нашего государства, потому что самое ценное у любого государства — это люди, — подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева



Набор книг «Мое солнышко» вручили каждой делегации, приехавшей на праздник, посвященный Международному дню семьи.