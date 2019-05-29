Путин проведет «прямую линию» с народом летом

Дата «прямой линии» президента РФ Владимира Путина определена, она будет летом, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«(Дата — ред.) определена, не 13-ое, она традиционно будет летом. Подготовка ведётся», — сказал Песков.

Источник: РИА Новости