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Путин проведет «прямую линию» с народом летом

Как сообщил пресс-секретарь президента, она пройдет не 13-го числа.

29.05.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин проведет прямую линию с народом летом

Владимир Путин

Дата «прямой линии» президента РФ Владимира Путина определена, она будет летом, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«(Дата — ред.) определена, не 13-ое, она традиционно будет летом. Подготовка ведётся», — сказал Песков.

Источник: РИА Новости


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