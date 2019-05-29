Многодетным семьям компенсируют 450 тыс. рублей по ипотеке

Семьям, в которых с начала 2019 года родился или родится третий или последующий ребёнок, предлагают выплатить по 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Авторами инициативы стали спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и представители всех думских фракций.

«Законопроект направлен на реализацию Послания Президента России Владимира Путина», — отметил Володин. По его словам, «необходимые для этого средства есть».

Внесение изменений в законодательство позволит освободить от налогообложения граждан, которым будут осуществлены соответствующие выплаты в рамках программы, утверждённой Правительством.

В настоящее время налогообложению не подлежат доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, предусмотренных Законом № 256-ФЗ и принятыми в соответствии с ним законами субъектов страны, муниципальными правовыми актами.

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году, — подчеркнул Володин. — Мы планируем принять его до конца мая».

В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечено, что в 2019 году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить около 30 тысяч семей, передает «Парламентская газета».