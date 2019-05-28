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Телеведущий Соловьев обозвал «козлищами» противников храма в Екатеринбурге

Из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» на шоумена подала жалобу в полицию местная жительница, а краснодарец вызвал на дуэль. Владимир Соловьев отказался стреляться.

28.05.2019 Фото: YouTube Нет комментариев
 
Телеведущий Соловьев обозвал козлищами противников храма в Екатеринбурге

Владимир Соловьев

Известный российский журналист Владимир Соловьев в очередной раз высказался по поводу жителей Екатеринбурга, которые выступили против строительства храма в сквере у Театра драмы. В эфире утренней авторской передачи на радио «Вести FM» 28 мая он продолжил оскорблять уральцев, назвав их не только «бесами», но еще и «козлищами».

«В Екатеринбурге есть бесы, и их корежит, когда они о себе слышат! И выползают они из всех щелей. Но есть и люди верующие. Есть и те, которые не верят, но не бесы. Но бесовское толкает людей на то, чтобы вскрывать себе кровеносные сосуды и писать кровью что-то, да? „Защитим“, — сказал Соловьев. — Поэтому задача наша какая? Очень простая: отделить козлищ от агнцев. Чтобы те, которые хотят мирно защищать свои интересы, не оказались совращены бесами, кидающими камни в полицию, бутылки с кислотой, прыскающие в них баллончиками со слезоточивым газом и скачущие с криком „Кто не скачет, тот за храм“».

По мнению журналиста, происходящее сейчас в Екатеринбурге — это проявление войны между местными элитами, которые «втянули многих людей в блуд». «Они пытаются направить против Церкви то, что было обычным вопросом городской администрации — определение места и проведение всех необходимых процедур. Подключились мерзавцы, которые искреннее желание людей спасти сквер используют в своих политических целях. Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Те, кто кричат „Сегодня — забор, завтра — Путин“, — козлища. Повторюсь, надо отделять одних от других», — добавил Соловьев.

Ранее из-за высказываний о екатеринбуржцах-«бесах» Соловьева вызвал на дуэль житель Краснодара Кирилл Гурьев. Однако журналист счел это провокацией и отказался от поединка.

При этом 21 мая Соловьев в эфире «Вести FM» пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». До этого, комментируя события в Екатеринбурге, он заявлял следующее: «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш».

На Соловьева из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Источник: znak.com


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