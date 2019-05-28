Закроют доступ к детским пляжам в России посторонним

Чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей. Необходимые поправки в Водный кодекс уже разрабатывают Минпросвещения и Минприроды, рассказали «Известиям» в ведомствах. Нововведение повысит безопасность детей, но увеличит и без того немалое количество пляжей за заборами, говорят эксперты. Кроме того, могут найтись желающие незаконно оформить виллу или отель как детский лагерь, чтобы обойти правило о свободном доступе к морям, рекам и озерам.

Действующая редакция Водного кодекса предполагает, что каждый гражданин имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 м), причем бесплатно. В Минпросвещения считают, что стоит сделать исключение для организаций отдыха детей и ограничить доступ посторонних к местам, где купаются их воспитанники. Сейчас министерство совместно с Минприроды и Роспотребнадзором прорабатывает вопрос о внесении изменений в Водный кодекс и другие законы, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Минприроды подтвердили информацию. Там поддерживают идею и предлагают внести поправки в Водный кодекс, аналогичные прошлогодним — относительно музеев-заповедников. По ним правила доступа к прилегающим водоему и пляжу определяет сама организация.

В Роспотребнадзоре оперативно не ответили на запрос «Известий» о позиции службы по поводу инициативы.

Помимо того, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников, вожатым гораздо сложнее уследить за ребятами в толпе, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Элементарно пересчитать детей и проверить, все ли на месте, просто невозможно. Если кто-то пропадет, уплывет слишком далеко или начнет тонуть, это можно не заметить сразу, то есть существует прямой риск жизни и здоровью детей. Конечно, пляжи нужно огородить, — считает эксперт.

Однако местные жители вряд ли останутся довольны тем, что у моря появится очередной забор. Водным кодексом их возведение запрещено, но есть лазейки в законодательстве. В частной собственности могут находиться пляжи исключительно искусственных водоемов. Территория у природных водных объектов принадлежит государству или муниципалитетам. Однако широко распространена практика передачи части пляжей, пригодных для отдыха, в аренду, рассказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

— Огородить пляж можно при условии, что у организации, устанавливающей ограничения на доступ к нему, есть документ, подтверждающий право пользования конкретным участком берега, во всех остальных случаях такие действия носят незаконный характер, — рассказал юрист.

Тем не менее порой заборы появляются на пляжах совершенно без всяких оснований, особенно это распространено на южном берегу Крыма, рассказал член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Есть риск, что с разрешением огораживать пляжи детских лагерей некоторые владельцы прибрежных вилл или отелей попробуют оформить на своей территории такую организацию, предположил он.

— Но возмущенные местные активисты вполне могут дойти до прокуратуры, прокурор обратится в суд, и нарушитель будет наказан, — считает эксперт.

Штраф за «несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» составляет до 5 тыс. рублей для физлиц, до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, до 300 тыс. рублей — для юрлиц. Также суд может на три месяца приостановить работу компании или ИП.

Источник: Известия