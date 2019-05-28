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Срубили здоровые сосны под видом очистки от аварийных леса в Микрорайоне Бердска

Бердчане возмущены спилом здоровых деревьев. Сотрудники лесхоза парируют: убрали только сухостой и ветровальные деревья. (ФОТО)

28.05.2019 Автор: Галина Панчева 3 коммент.
 
Срубили здоровые сосны под видом очистки от аварийных леса в Микрорайоне Бердска

Работники бердского лесхоза убрали в лесу порядка 40 сухостойных и ветровальных деревьев

Возмущены вырубкой сосен в лесу за больницей в Микрорайоне жители Бердска.

— Как многие бердчане, я люблю наш город и окружающие его леса. Часто гуляю по лесу. Две недели в середине мая был в отъезде. В прошедшие выходные пошел на прогулку и обнаружил, что в лесу в 300 метрах от больницы БЭМЗ спилено и вывезено около десятка сосен. Из них пара сосен аварийных, а остальные — здоровые. Остатки аварийных сосен брошены в лесу. А деловая древесина вывезено подчистую. Остались только пни, ветки, мусор и следы техники. Предполагаю, что под шумок «очистки леса от аварийных деревьев» вырубают и молодые здоровые деревья. А сверху набрасывают немного поврежденной древесины для «отмазки». Возможно, лесхозовское начальство и не в курсе. Или в доле? — написал «Курьер. Среда. Бердск» читатель Евгений.

По словам начальника участка бердского лесхоза Вадима Ковалевского, на месте вырубки их рабочие убирали сухостой и ветровальную древесину. Порядка 40 деревьев.

— Я сам был на месте вырубки. Люди подходили, спрашивали, кто и почему рубит. Мы им все объясняли, показывали документы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Ковалевский.

Вполне возможно, бердчанин мог принять пеньки от сухостоя за остатки от здоровых деревьев, так как они белые, предположил Ковалевский.

— У нас в договоре есть участки, где мы производим вырубку. Поэтому мы не можем сделать ни шаг влево, ни шаг вправо. Это очень хорошо, что бердчане неравнодушны к тому, что происходит в лесу, — подчеркнул начальник участка бердского лесхоза.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Да давно б уже выдали этому директору разрешения на полную вырубку, и деревообрабатывающее предприятие помощнее. С середины 2000х «бердчане возмущены», фигня а не город.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    «…Да давно б уже выдали этому директору разрешения на полную вырубку…»
    Деляну и норму выработки на смену. В районе Салехарда где-нибудь! :(

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. +1

    Я что то не пойму ? У нас что управы на этот лесхоз нет ? Кругом беспорядочная и системная рубка под видом санитарной…..

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