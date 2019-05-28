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Сломал позвоночник 10-летнему мальчику за мат мужчина в Москве

Взрослому не понравилось, что во время игры дети нецензурно выражались и он накинулся на них с кулаками. По факту избиения проводится проверка.

28.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Сломал позвоночник 10 летнему мальчику за мат мужчина в Москве

У ребенка диагностировали и ушиб грудины

Мужчина сломал позвоночник 10-летнему ребенку на детской площадке на Каширском шоссе в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 27 мая.

Также мальчику диагностировали ушиб грудины. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.

По данным сайта kp.ru, причиной нападения стали матерные слова, которые произнес ребенок во время игры со сверстниками.

«Мальчик пояснил, что мужчина начал на них кричать, а когда они ему ответили, что больше так не будут поступать и попросили взрослого от них отойти, то тот накинулся на одного из них с кулаками», — рассказал изданию источник в органах правопорядка.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел около 20:00 мск 26 мая. По факту избиения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в США супругов приговорили к пожизненному заключению за издевательства над 12 детьми. К примеру, дочерей приковывали цепями к кроватям на несколько месяцев, разрешая вставать, только чтобы помыться или сходить в туалет.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Жители города

    Прям не мальчик,а Божий одуванчик!Больше не будем!Скорее всего достали так что так получилось.Послушали бы родители своих чад около шк.2 ,начиная с начальной ,своими руками все позвоночника переломами!

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