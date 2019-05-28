Сломал позвоночник 10-летнему мальчику за мат мужчина в Москве

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Прям не мальчик,а Божий одуванчик!Больше не будем!Скорее всего достали так что так получилось.Послушали бы родители своих чад около шк.2 ,начиная с начальной ,своими руками все позвоночника переломами!
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