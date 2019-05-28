Сжег 600 га леса ради разогрева еды на костре пастух в Забайкалье

Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, пожар произошел в лесу вблизи села Урлук. Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия.

«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. < …> В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса», — рассказала Волк.

Она также отметила, что мужчина не смог потушить возгорание самостоятельно и никому не сообщил о случившемся.

Пастуха задержали и доставили в полицию, свою вину он признал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: РИА Новости