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Смартфоны Huawei придут с опозданием в Россию

Российские ритейлеры стимулируют продажи санкционного бренда. Проблемы Huawei на рынке США усилились в начале мая, когда Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования.

28.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Смартфоны Huawei придут с опозданием в Россию

Huawei попал под акции

Столкнувшаяся с проблемами в США китайская компания Huawei предупредила российских партнеров о возможной задержке выхода на рынок новых смартфонов. По информации “Ъ”, Huawei P Smart Z все же появится в продаже в ближайшие недели, но со следующими продуктами ясности пока нет. Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.

Huawei направила российским розничным сетям письма (есть у “Ъ”) о санкциях США против компании. Компания отмечает, что консультируется с разработчиком операционной системы Android американской Google по новым смартфонам — Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5. В связи с этим запуск P Smart Z может быть отложен, следует из письма. «Google и Huawei настроены выйти из ситуации с наименьшими потерями для бизнеса и пользователей»,— заявляет компания.

Huawei все же планирует запуск P Smart Z в России в ближайшие несколько недель, заверили “Ъ” в пресс-службе компании. Устройство уже представлено на сайтах «М.Видео» и DNS, но его пока нет в наличии. В «Связном-Евросети» сообщили, что планируют старт продаж P Smart Z в начале июня, а дату выхода Nova 5 Huawei еще не анонсировала. «По Nova 5 пока есть вопросы»,— подтверждает источник “Ъ” в одном из ритейлеров. 21 мая Huawei также представила в Лондоне смартфоны своего суббренда Honor 20 и Honor 20 Pro, не сообщив даты старта продаж. По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, устройства могут выйти на российский рынок не раньше ноября. В пресс-службе бренда заявляют, что запуск модели Honor 20 в России произойдет по плану: «О дате и цене сообщим в ближайшие недели. И это совершенно точно не ноябрь».

Проблемы Huawei на рынке США усилились в начале мая, когда президент страны Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности.

Позднее Министерство торговли США внесло Huawei в соответствующий черный список, но 21 мая разрешило вести бизнес с компанией до 19 августа. Отсрочка распространяется на использование Android.

Huawei не может уточнить, будут ли ее устройства поддерживать новую версию Android Q, которая должна появиться в августе. Информация об этом будет опубликована в следующих уведомлениях об обновлениях системы, следует из одного из писем, имеющихся у “Ъ”. «Android имеет открытую платформу, в развитие и всемирное распространение которой Huawei внесла существенный вклад. Мы продолжим уделять приоритетное внимание разработке и использованию экосистемы Android»,— говорится в письме.
Российские ритейлеры пока не знают, как будут развиваться события. «Кажется, что должен найтись компромиссный вариант, позволяющий использовать Android на устройствах Huawei»,— надеется гендиректор «Связного-Евросети» Александр Малис. «У нас регулярный диалог с компанией, внутри мы проводим оценки того, где ситуация может оказать на нас эффект и какой. Никаких действий мы при этом не предпринимаем»,— говорил на пресс-конференции 23 мая президент МТС Алексей Корня. В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и «М.Видео-Эльдорадо» воздерживаются от комментариев.

При этом компании уже начали проводить акции, стимулирующие продажи Huawei и Honor. «Вымпелком» с 20 мая предлагает за покупку всех смартфонов Honor 5 тыс. бонусов, которые можно использовать как скидку при покупке Samsung Galaxy и других товаров. В МТС с 14 мая дают скидку 14 тыс. руб. на аксессуары и планшеты при покупке смартфонов Huawei. В «М.Видео» с 14 мая дают скидку 12 тыс. руб. на второй товар при покупке флагманов Huawei. В «Связном-Евросети» утверждают, что новых акций не планируют, указывая, что в сети с апреля в рамках trade-in можно купить некоторые модели Honor и других брендов со скидкой до 20 тыс. руб.
В Россию в первом квартале 2019 года ввезено 2,6 млн устройств Huawei и Honor, сообщил “Ъ” источник на рынке со ссылкой на данные таможенных реестров. Он полагает, что при продажах в том же квартале 2,3 млн устройств на складах могут оставаться 1–2 млн устройств. По словам источника, поставки китайской компании в Россию идут в рабочем режиме, а вот продажи могут снизиться, хотя «Huawei не зря отколол от себя бренд Honor, и негатив от инфоповода может нивелироваться».

Вряд ли проблемы Huawei серьезно скажутся на российских розничных сетях, считает руководитель Content-Review Сергей Половников. Они могут стимулировать продажи снижением цен на старые модели, кроме того, место Huawei могут быстро занять другие игроки, уверен он. Целевая аудитория Huawei будет перемещаться в близкие категории — Xiaomi и Samsung, считает источник “Ъ” в одном из операторов связи. Собеседник в одном из крупных дистрибуторов полагает, что на этом фоне могут взлететь бренды, которые сейчас в тени, например Vivo, Doogee и тот же Xiaomi как прямой конкурент.

Источник: Ъ


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