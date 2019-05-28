Напал с ножом из-за Сталина на сотрудников газеты КПРФ мужчина в Ставрополе

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты «Родина», сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

«Сегодня в Ставрополе произошел вопиющий инцидент, человек с ножом напал на сотрудников редакции «Родина», ранения получили четверо. Это уголовное преступление, сейчас нападавший задержан», — написал Владимиров.

Жизни раненых вне опасности, двоих уже отпустили домой. Еще одного человека госпитализировали.

Как рассказал РИА Новости депутат краевой думы Виктор Лозовой, оказавшийся свидетелем инцидента, нападавший психически болен.

«Принес главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: на редколлегии в понедельник обсудим и примем решение. Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить. Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил», — рассказал Лозовой.

По словам депутата, он оказал пострадавшим доврачебную помощь.

В региональном отделении КПРФ сообщили, что тяжелее всего пострадал Виталий Гушла.

«Его, как и Николая Бондаренко, госпитализировали, ещё двое — бывший работник правоохранительных органов Виктор Иванович Зиновьев и экс-прокурор Владимир Иванович Таций пострадали меньше», — отметили в партии.

Газета «Родина» издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 1994 года.