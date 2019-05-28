Кудрин: рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Смартфоны Huawei придут с опозданием в Россию
Защиты у Бастрыкина после нападения на врача в Бердске просят доктора Новосибирской области
Двигаемся мало: Ожирением страдает каждый третий из мужчин в России
Как крадут деньги у подростков в интернете
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Перепишут деревья и скамейки в парке Победы Бердска
Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»
Тимати показал Шойгу армейскую коллекцию одежды Black Star
Напал с ножом из-за Сталина на сотрудников газеты КПРФ мужчина в Ставрополе
Граница на замке: Зеленые береты отметили День пограничника в Бердске
Это не рост экономики!
А падение т.к.
Инфляция 4-5% -1%(якобы рост)=3-4% итоговое ежегодное падение!
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Путинский «ПРОРЫВ» для наивных
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