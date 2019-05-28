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Кудрин: рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Официальной целью был показатель 1,3%, напомнил глава Счетной палаты.

28.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Кудрин: рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ВВП не дотянет до плана

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — сказал Кудрин.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной 17 мая, рост ВВП в I квартале составил 0,5% в годовом выражении, что несколько ниже оценки Минэкономразвития (рост на 0,8%). Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3% сохраняется, и министерство не ожидает рецессии в экономике РФ во второй половине года.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Игорь

    Это не рост экономики!
    А падение т.к.
    Инфляция 4-5% -1%(якобы рост)=3-4% итоговое ежегодное падение!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Путинский «ПРОРЫВ» для наивных ;)

    Thumb up 3 Thumb down 1

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