Кудрин: рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — сказал Кудрин.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной 17 мая, рост ВВП в I квартале составил 0,5% в годовом выражении, что несколько ниже оценки Минэкономразвития (рост на 0,8%). Министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3% сохраняется, и министерство не ожидает рецессии в экономике РФ во второй половине года.

Источник: ТАСС