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Вернут деньги за горячую воду жителям Бердска

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Вернут деньги за горячую воду жителям Бердска

Управляющие компании передадут КБУ отчет о потреблении горячей воды с прибора учета, в котором указана ее температура. Горячую воду в центре города обещают запустить до 30 мая.

28.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Вернут деньги за горячую воду жителям Бердска

Жители нескольких домов в центре Бердска до сих пор живут без горячей воды

Историю своей жизни без горячей воды «Курьер. Среда. Бердск» рассказала жительница дома № 71 по ул. К. Маркса. На протяжении 16 дней маленькие дети мерзнут в квартире и вынужденны спать в одежде.

— Горячей воды в нашем доме нет с 12 мая. В квартире очень сыро, холодно, потому что живем на первом этаже — из подвала несет. А вчера еще и свет отключили. Я тут же позвонила в РЭС, поинтересовалась, когда в наш дом вернут электричество. Ведь, чтобы не замерзнуть наша семья спит в одной комнате с включенным обогревателем и в одежде! Ночь без обогревателя я даже представить боялась. Но на наше счастье свет дали через 10 минут. Из крана с холодной водой бежит ледяная, мыть посуду в ней не реально. Приходится включать кран с горячей водой — из него льется вода, в которую можно опускать руки и заниматься бытовыми делами. Интересно, нам пересчитают платеж за воду? Ведь фактически мы не пользуемся горячей водой уже более двух недель, но вынуждены включать кран горячей воды, чтобы не обморозить руки, — поинтересовалась Елена.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко в некоторых домах в центре Бердска до сих пор нет горячей воды из-за дефектна ЦТП-2Б, 4Б, 21Б.

— Земляные работы на ул. Спортивной осложнились тем, что труба оказалась под бетонной плитой. Сегодня поменяем задвижку на теплосетях, а завтра-послезавтра, надеемся, уже подадим воду в дома, — рассказал Александр Алексеенко сегодня, 28 мая.

А коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий заверил: не стоит переживать по поводу счета за воду.

— Перерасчет, конечно, будет. Управляющая организация передаст отчет о потреблении горячей воды с прибора учета, в котором указана ее температура. Если температура ниже определенного градуса, то она считается холодной. Уже в следующем платеже за ЖКХ будет отражена недопоставка, — успокоил бердчан Семен Лапицкий.

Напомним, многие жители центра Бердска уже 17 мая ощутили прелести горячей водой — коммунальщикам удалось в сжатые сроки протестировать давление сетей котельных «Вега» и частной ТГК-1. Однако сети последней не выдержали испытаний, поэтому во многих жилых домах горячая вода так и не появилась. Причиной задержки оказался дефект на теплосети в районе ул. Спортивной, который требует раскопку земли. В некоторые дома горячая вода все же вернулась в минувшее воскресенье 26 мая.

Горожане негодовали: в центре Бердска гидравлические испытания начались сразу после того, как остыли батареи. 8 мая по постановлению мэра Евгения Шестернина в городе отключили отопление после многочисленных жалоб горожан на духоту в квартирах.

С 27 мая испытание сетей проводят от котельной «Новой» в Микрорайоне. Включение горячей воды планируется к 9 июня. Но, возможно, коммунальщикам удастся завершить испытания раньше намеченного срока.

Стоит отметить, что по традиции частная котельная ТГК-1 на лето остановится и воду в центральной части города будет подогревать муниципальная котельная «Вега» по закольцованной схеме.

Справка

СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20 устанавливают минимальную температуру горячей воды, поступающей в квартиры на уровне 60°C. В этом же документе определена и ее максимально возможная температура, которая составляет 75°C.

В случае, если температура горячей воды выходит за пределы вышеуказанных отклонений, то за каждые 3°С, вы вправе потребовать уменьшения стоимости горячей воды на 0,1% за каждый час времени, на протяжении которого длится отклонение.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ага вернут они. Как докажешь сколько кубов воды из трубопровода подачи горячей воды ты потребил в те дни, когда подогрева воды не было? Замучаешься, а не докажешь. Поэтому, вернут рубль, а сто себе заберут.
    Нет уж, я перекрыла кран и жду спокойно подогрева.

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  2. Гость

    Когда уже КБУ слова в дела насчет превращать? Предлагаю Лапицкому отчитаться в следующих материалах о произведенных перерасчетах на домах!!! Прошу редакцию разместить информацию об этом!

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