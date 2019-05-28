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80 тыс. тонн грязной российской нефти вернула Белоруссия

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80 тыс. тонн грязной российской нефти вернула Белоруссия

На территории Белоруссии в трубопроводах скопилось не менее 1,2 млн тонн загрязненной хлоридами нефти. Ее перекачивают по нефтепроводу «Дружба» обратно в Россию.

28.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
80 тыс. тонн грязной российской нефти вернула Белоруссия
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне «Белнефтехим».

«С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода («Дружба» — ИФ) в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти», — сообщает концерн.

Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении идет в плановом режиме согласно графикам прокачки, добавили в концерне. Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой.

ОАО «Нафтан», уточнили в «Белнефтехиме», работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут-Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Вытеснение некачественной нефти реверсом предусмотрено «дорожной картой» по восстановлению транзита российской нефти в Европу, который в минувшую пятницу окончательно согласовали вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

По оценке концерна «Белнефтехим», на территории Белоруссии в трубопроводах скопилось не менее 1,2 млн тонн загрязненной хлоридами нефти.

Источник: Интерфакс


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