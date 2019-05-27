Трибунал ООН требует от России освободить задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), сообщает в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал Песков в воскресенье, отвечая на вопрос издания, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента».

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч.3 ст.322 УК РФ).

Источник: Интерфакс