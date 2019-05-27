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Забастовку из-за зарплаты в 16 тыс. рублей объявили сотрудники «скорой» в Пензе

Медики выдвинули требование повысить зарплату до 26 тысяч рублей, вернуть различные надбавки, а также увеличить количество реанимационных бригад. Иначе они перестанут выезжать на вызовы.

27.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Забастовку из за зарплаты в 16 тыс. рублей объявили сотрудники скорой в Пензе

В Бердске работают 10 машин скорой помощи

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили забастовку из-за зарплат в 16-17 тысяч рублей и нехватки персонала. Фельдшеры и медсестры грозят перестать ездить на вызовы.

«Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких», — говорится в официальном заявлении медработников к властям на портале Leftpenza. Сотрудники скорой помощи пожаловались, что из-за нехватки людей они не могут работать в полностью укомплектованных бригадах. Это, по словам медиков, сильно повышает их нагрузки и приводит ко врачебным ошибкам.

Работники обратились к пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву, региональному Минздраву и депутатам областного Заксобрания с требованием повысить зарплату до 26 тысяч рублей, вернуть различные надбавки, а также увеличить количество реанимационных бригад. Если власть не пойдет на условия бастующих, то уже с 27 мая они перестанут ездить на вызовы в неполных бригадах, а с 10 июня водители будут отказываться садиться в автомобили с техническими неисправностями, на которые раньше они «закрывали глаза под давлением начальства».

Источник: ura.news


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(3) Комментариев

  1. сами знаете кто

    нафиг больницы. стройте храмы!

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  2. igk63

    Врут пилюлькины-Путин сказал как минимум 50-60 тырлов в месяц-значит сказал! :P :-D

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  3. Новый мэр

    Позорят Пермь,зачем им деньги они же не олигархи

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