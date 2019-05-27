Забастовку из-за зарплаты в 16 тыс. рублей объявили сотрудники «скорой» в Пензе

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили забастовку из-за зарплат в 16-17 тысяч рублей и нехватки персонала. Фельдшеры и медсестры грозят перестать ездить на вызовы.
«Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких», — говорится в официальном заявлении медработников к властям на портале Leftpenza. Сотрудники скорой помощи пожаловались, что из-за нехватки людей они не могут работать в полностью укомплектованных бригадах. Это, по словам медиков, сильно повышает их нагрузки и приводит ко врачебным ошибкам.
Работники обратились к пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву, региональному Минздраву и депутатам областного Заксобрания с требованием повысить зарплату до 26 тысяч рублей, вернуть различные надбавки, а также увеличить количество реанимационных бригад. Если власть не пойдет на условия бастующих, то уже с 27 мая они перестанут ездить на вызовы в неполных бригадах, а с 10 июня водители будут отказываться садиться в автомобили с техническими неисправностями, на которые раньше они «закрывали глаза под давлением начальства».
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нафиг больницы. стройте храмы!
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Врут пилюлькины-Путин сказал как минимум 50-60 тырлов в месяц-значит сказал!
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Позорят Пермь,зачем им деньги они же не олигархи
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