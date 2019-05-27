TireShop — шины с большими преимуществами

Правильная во всех отношениях шина — это результат труда конструкторов, химиков, промышленных дизайнеров, это тщательное тестирование в разных климатических условиях, это дизайн рисунка протектора, подходящий составу резиновой смеси, это контроль качества на всех этапах производства.