TireShop — шины с большими преимуществами

Правильная во всех отношениях шина — это результат труда конструкторов, химиков, промышленных дизайнеров, это тщательное тестирование в разных климатических условиях, это дизайн рисунка протектора, подходящий составу резиновой смеси, это контроль качества на всех этапах производства.
Являясь важным элементом безопасности, шина не терпит невнимания к деталям.
Конкурентная борьба на шинном рынке идет нешуточная: рейтинги обновляются практически каждые полгода, и продукт, еще вчера имевший статус лидера, вытесняется более продвинутым новичком. Конечно, погоню за новинками, ведут единицы. Большинство же с комфортом эксплуатирует шины 3-4 сезона, выбирая проверенный временем продукт. Производителям важно мнение и тех, и других, ведь сегодняшние ультрасовременные продукты уже завтра будут доступны широким массам.
В настоящее время наибольшую лояльность автовладельцев заслужили шины брендов Bridgestone, Michelin, Nokian. Также в пятерку лучших по результатам опросов входят шины Pirelli и Continental. Шины лучших производителей собраны в одном каталоге на https://tireshop.ua/. Tireshop.ua признает, что шины японского производителя Bridgestone вот уже много лет подряд находятся на лидирующих позициях. Потребители ценят безопасность и управляемость, которые дают автомобилю хорошие покрышки: инновационный состав резиновой смеси гарантирует шинам Bridgestone прочность и устойчивость на разных дорогах и в разную погоду. Среди востребованных моделей Tireshop.ua называет Blizzak Revo, Blizzak VRX, Blizzak DM, Blizzak Spike 01, Ice 7000, Ice Cruiser.
Большим рабочим ресурсом обладают шины Michelin. У этих шин репутация надежных, качественных и безопасных. Продукты французского производителя ценят по всему миру, и недавно компания отчиталась о росте продаж в 11,3% по итогам первого квартала текущего года. За плечами компании опыт участия в многочисленных мото- и автогонках; долгое время компания являлась поставщиком шин для «Формулы-1». Среди самых популярных продуктов бренда на Tireshop.ua — Primacy MXV4, X-Ice XI2, Primacy Alpin PA3, Latitude X-Ice North, Latitude Tour.
Увеличил продажи с начала года и финский концерн Nokian (+2,3% по итогам первого квартала). Компания регулярно выводит на рынок новые продукты, доступные широкому потребителю, и инвестирует в развитие собственного технологичного производства. Особенно ценит потребитель надежность зимних шин Nokian, эластичная структура которых обеспечивает качественное сцепление с дорожным покрытием. На tireshop.ua представлено более 600 моделей шин Nokian для разных марок авто, а также сотни моделей других популярных брендов. TireShop предлагает услуги быстрой доставки, полный комплекс шиномонтажных услуг, услуги по хранению шин.
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