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Няня убила 2-летнего мальчика огромной дозой соли под Архангельском

Убийственную порцию соли женщина подмешала в кашу и накормила ею ребенка. В колонии она проведет по решению суда 14 лет.

27.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Няня убила 2 летнего мальчика огромной дозой соли под Архангельском

Убийственная порция соли

Убила двухлетнего ребенка поваренной солью — в областном суде Архангельска огласили приговор Яне Дейнеш. 25-летняя жительница Холмогор проведет в исправительной колонии 14 лет. Подсудимая была няней убитого мальчика.

Мать ребёнка передала его Дейнеш на постоянное жительство. Сама женщина не могла воспитывать малыша из-за работы. На протяжение месяца няня и её семья систематически издевалась над ребенком, били его ремнем и руками. А в июне 2018 года Яна Дейнеш накормила мальчика кашей с убийственной дозой поваренной соли.

Вадим Кучин, старший прокурор уголовно-судебного отдела Прокуратуры Архангельской области:

— Ни одному человеку, даже взрослому, невозможно физиологически её употребить. Речь идет об умышленном насильственном употреблении. И именно поэтому мы предлагали квалифицировать действия подсудимой как умышленное причинение смерти человеку, то есть убийство. Суд с нами согласился.

Ребенок съел не меньше 50 граммов соли. Мальчика доставили в областную детскую больницу, там он скончался. Приговор в законную силу еще не вступил. Во время оглашения сроков наказания, суд также отметил ненадлежащее исполнение своих обязанностей органами опеки и полицией Холмогорского района. В их адрес направлены обращения.

Источник: pomorie.ru


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