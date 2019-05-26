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Кошачью тюрьму устроил в старой «Волге» житель Бердска

На пожилого мужчину, мучающего животных, не раз жаловались. Однако соседи утверждают, что он продолжает запирать бездомных кошек в автомобиле. Они там живут в полной антисанитарии и даже плодятся.(ВИДЕО, ФОТО)

26.05.2019 Фото: Зои Букариновой Один комментарий
 
Кошачью тюрьму устроил в старой Волге житель Бердска

Запертые кошки стучат в стекло, мечтая выбраться из «тюрьмы». Май 2019 года

Пожилой житель Бердска запер несколько дворовых кошек в своем автомобиле — старой «Волге», припаркованной у дома. Сообщение об этом появилось в группе «Зоопомощь Новосибирск» «ВКонтакте».

Прохожие обратили внимание на машину, в салоне которой заперты животные. Очевидцы попросили о помощи.

— Кошек закрыли в машине. Нужно срочно вытаскивать котиков. Я одна не справлюсь. Владелец этой машины на контакт не идет и сам не понимает, что делает. Сейчас ходила около этой машины, они (кошки) прям лапками стучат, — написала  Зоя Букаринова в группе «Зоопомощь».

В комментариях отозвались соседи мучителя животных. Они утверждают, что это не первый случай жестокого обращения с бездомными кошками. В октябре 2018 года активисты уже освободили несколько кошек из автомобиля, но бердчанин подобрал со двора других и снова заточил их — уже в мае 2019-го.

-На него жалуются все соседи в разные инстанции, но тишина — никому нет дела. История эта не одного года. Дед этот тащит весь хлам домой, в подвал и в свои машины. Животные там ходят в туалет и тут же спят, не стерильны, плодятся больные. Он подбирает их на улице и сажает в машину. Типа спасает так, — рассказал Зоя Букаринова.

По словам очевидцев, мужчина животных кормит, но от помощи по уходу за ними отказывается. На заявления, что кошкам в запертом пространстве плохо, никак не реагирует.

Соседи отмечают в комментариях, что обращались в полицию, но реакции не последовало.

Видео Кристи Котовой

Подробности — в ближайшее время.

Кошачью тюрьму устроил в старой Волге житель Бердска

Запертые в машине кошки. Октябрь 2018 года


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(1) Комментарий

  1. 911

    Нашим доблестным внутренним органам вообще нет дела .ни до кошек,ни до людей и т.д.

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