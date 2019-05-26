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Из-за вечеринки выпускников в полицейской форме и огнетушителями увольняется директор школы во Владивостоке

Видео костюмированной вечеринки попало в сеть и начался скандал. (ВИДЕО)

26.05.2019 Фото: Стоп-кадр Один комментарий
 
Из за вечеринки выпускников в полицейской форме и огнетушителями увольняется директор школы во Владивостоке

Участвовавшую в БДСМ-утреннике школьницу оштрафовали за погоны

Галина Пугина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что после скандала написала заявление об увольнении, но пока продолжает работать.

«Я написала заявление и до седьмого числа пока работаю. А там – ничего не знаю. Пока для меня всё это очень тяжело, прошло только два дня, ещё всё это не переварено. Спасибо тем людям, которые заступаются, которые понимают, что здесь не очень наша вина, что мы не хотели этого. Я не читаю публикации, потому что мне это очень тяжело».

По словам директора, после инцидента ученики приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее.

«Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Все извинялись – и дети, и родители. Газеты пишут, что это был Последний звонок или выпускной — это не так. Конечно, для людей был шок. Самое главное, на следующий день был праздник Последнего звонка. Дети танцевали вальс, пели песни учителям».

Ученики школы писали в соцсетях, что 10-классник, появившийся на видео с огнетушителем, был отчислен. Пугина эту информацию опровергла.

«Нет, никто никого не отчислил. У нас нет такой меры карательной – отчислять учеников. Его опросила полиция, это нарушение общественного порядка. Он приходил с мамой, обсудили, как же так. Он тоже посчитал это милой шуткой. Дети часто не понимают, что то, что они делают – это не шутки, это противоправное деяние. Никаких мер к нему не принято».

Кроме того, директор прокомментировала информацию о том, что полиция оштрафовала ученицу, надевшую полицейскую форму. По словам Пугиной, об этом она слышала только от самой выпускницы.

«Это мне сказала сама девочка, больше я ни от кого этого не слышала. Сказала, что посмотрела в интернете, что за это нарушение нужно заплатить полторы тысячи рублей. Она приходила с мамой, тоже извинялась. Она тоже подумала, что это совсем не страшно, она купила эти погоны в магазине. Всё везде доступно. И они не понимают, что это плохо».

Директор школы пояснила, что видео было снято после официальной фотосессии для школьного альбома.

«Они пригласили оператора, просто фотографировались на альбом, который получат после выпускного. А этот кусочек, как они мне объяснили, они разделись и решили немножко пошутить».

Накануне сети распространилось видео, на котором трое полуобнажённых юношей в масках и девушка в полицейской форме танцуют у здания школы №74 во Владивостоке. Другие участники перфоманса распыляли порошок из огнетушителя и использовали дымовые шашки.

Департамент образования Приморья начал проверку инцидента.

Пожелавший остаться неназванным ученик старших классов владивостокской школы №74 рассказал «Говорит Москва», что учащиеся против увольнения директора.

«Мальчик с огнетушителем — десятиклассник, так сказала одна из знакомых выпускниц. На следующий день, когда был последний звонок, мы спросили у директора, что с ним будет. Она сказала, что его выгоняют из этой школы.

Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами.

Мои одноклассники очень переживают по поводу этого и надеются на хорошее. Не хотят, чтобы учителя и директор увольнялись».

Собеседник радиостанции также отметил, что не все учителя и родители отнеслись к костюмированному танцу отрицательно.

«Старшеклассники отмывали актовый зал после того, что там случилось. Естественно, учителя были в шоке, когда увидели, что актовый зал весь в порошке из огнетушителя.

Насчёт реакции учителей на костюмы сказать не могу, но она не была однозначно отрицательной. Выпускники оделись в то, что хотели, по традиции. Некоторые родители думают, что за это можно понести наказание, другие отзываются об этом скорее положительно, что ученики повеселились».

Пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов заявил, что министерство осуждает БДСМ-акцию учащихся.

«Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране… Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить педагогический коллектив», — сказал Емельянов, передаёт РИА Новости.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    НВР: Если накажут, то США введут санкции по «Спискам огнетушителя».
    А ЕСПЧ за наказание несовершеннолетних присудит им возмещение ущерба красным дипломом без экзаменов.
    :-D

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