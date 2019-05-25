Потерялся на Микрорайоне щенок, метис лабрадора

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПотерялся на Микрорайоне щенок, метис лабрадора. Чёрного цвета на груди белое пятнышко. В чёрном ошейнике. Если кто-то видел, позвоните, пожалуйста. 8-913-931-31-00