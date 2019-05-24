Отбой: Передумали отключать горячую воду коммунальщики в 7 домах в центре Бердска

Отключения горячей воды из-за чистки водоподогревателей на ЦТП-3 не будет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

— Было принято решение не отключать горячую воду, бердчане и так долгое время жили без нее, — прокомментировал Александр Алексеевич сегодня, 24 мая.

Напомним, ранее КБУ сообщал, что с 27 по 31 мая в связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-3, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам ул.Ленина, 23,27,29 и ул.Комсомольская, 8а,14а,12а,16а. Согласно графику, с трех часов дня 26 мая у потребителей горячей воды котельной №1 (Новая) начнется охлаждение воды. А с 27 мая по 9 июня ее вовсе не будет.