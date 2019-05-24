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6000 предприятий развивают экономику Бердска

Ведущей отраслью экономики по-прежнему является промышленность. В 2018 году объем отгруженных товаров из Бердска увеличился до 31,5 млрд. рублей. Региональные чиновники поздравили местный бизнес с днем предпринимателя. (ВИДЕО, ФОТО)

24.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
6000 предприятий развивают экономику Бердска

В Бердске поздравили предпринимателей

23 мая в администрации Бердска в преддверии Дня предпринимателя бизнесмены города получали поздравления и благодарности от власти город и замминистра экономического развития Новосибирской области.

Заместитель главы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова отметила, что в Бердске 6 000 предпринимателей. Инвестиционная активность и реализация мероприятий ключевых проектов и программ позволили в 2018 году создать 420 новых рабочих мест. Открыто 44 предприятия.

Ведущей отраслью экономики в нашем городе по-прежнему является промышленность. В 2018 году объем отгруженных товаров увеличился до 31,5 млрд. рублей. Предприниматели принимают активное участие в общественной жизни города. Участвуют в социально значимых мероприятиях и благотворительных акциях.

Заместитель главы Владимир Захаров поздравил бизнесменов и пообещал, что каждый рубль будет вложен эффективно.

— Предприимчивые и трудолюбивые люди своим каждодневным трудом поддерживают экономику города. Им не страшны трудности и преграды. Предпринимательство обеспечивает нас качественными и востребованными товарами, без которых невозможно представить нашу жизнь, — отметил Владимир Николаевич.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак пожелал здоровья и поддержки близких и процветания в бизнесе.

-Приятно поздравлять людей, которые своим трудом вносят вклад в развитие общества. Вдвойне приятно приветствовать представителей Бердска как одного из флагманов в промышленности и предпринимательстве, — обратился к предпринимателям города Виталий Шовтак.

Автор видео Елена Белоусова

В современном обществе женщины активно конкурируют с предпринимателями-мужчинами. Россия относится к мировым лидерам по числу женщин среди руководителей. В Бердске представительницы прекрасного пола выступают инициаторами создания малых предприятий в сфере торговли. Одна из них — Ольга Большакова — директор магазина «Мяско».

Заботливая мама и преданная жена, на работе она строгий руководитель. Начинала работать продавцом, через два месяца открыла свою точку. Арендовала помещение, наладили поставки мяса с крестьянских подворий. Именно качественную продукцию и обслуживание она считает главными составляющими бизнеса, которому в 2019 году исполнится 13 лет.

— Покупатель приходит к нам со своими желаниями, а наша работа состоит в том, чтобы их выполнять. Главное, нужно любить свою работу. Если ты любишь то, чем занимаешься, тебе все по плечу, — убеждена Ольга Юрьевна.

Владелица салона-парикмахерская «Таис» Елена Семихватская за 25 лет работы в сфере поняла, что кризис дает возможность стать лучшими, больше ценить клиентов. По ее мнению, в работе важен индивидуальный подход и сервис.

Бердчанки очень много внимания уделяют внешности. Клиент должен не только получать услугу на высочайшем уровне, но и испытывать удовольствие от общения, тогда он обязательно вернется, — уверена Елена.


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