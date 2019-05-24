Прогноз: Подорожают авиабилеты в России

Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС. Тарифы же оставались вполне доступными, отметил он. S7 — крупнейшая в России частная авиационная группа, в 2018 году компании группы перевезли более 15,9 млн пассажиров.

В 2018 году убытки у авиационной отрасли составили 50 млрд руб., что стало антирекордом. По словам Объедкова, в этих условиях, «если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно». Топ-менеджер подчеркнул, что возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны.

В пресс-службе S7 пояснили РБК, что среди мер господдержки они видят увеличение возмещения акциза на топливо, обнуление НДС на воздушные перевозки (Минфин обнулил в апреле НДС на полеты в обход Москвы), рост субсидирования региональных перевозок, ограничение роста стоимости аэропортовых услуг.

В пресс-службе Минтранса отказались комментировать РБК предупреждение S7. РБК направил запросы в другие крупнейшие авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Utair.

Основной причиной потерь российских авиакомпаний в 2018 году (43 млрд из 50 млрд руб. убытков по операционной деятельности пришлось на десять крупнейших перевозчиков) стал рост стоимости авиакеросина: с третьего квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года он подорожал на 29%, отмечал Минфин. На топливо приходится около трети затрат перевозчиков, признавали в ведомстве.

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за 2018 год снизилась в 10,2 раза в годовом выражении, по МСФО — в четыре раза. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев 13 февраля сказал, что компания не планирует в ближайшее время повышать цены на билеты из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Но для компенсации расходов из-за подорожавшего топлива «Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора с 4 марта минимум на 200 руб. в одну сторону. Кроме того, в конце марта авиакомпания одновременно с введением безбагажных тарифов отменила самый дешевый вариант покупки полных билетов с багажом.

Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком на 4,4 млрд руб. «На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо», — указали в компании. По итогам 2018 года коммерческие расходы «Уральских авиалиний» увеличились на 37% (до 2,99 млрд руб.), а прибыль от продаж сократилась в 1,8 раза, до 2,6 млрд руб.

Из-за роста цен на авиакеросин Минтранс, предвидя убытки авиакомпаний, в августе 2018 года предложил правительству компенсировать им хотя бы половину дополнительных расходов на топливо — 22,5 млрд руб. Однако на совещании в Белом доме 12 февраля 2019 года решили отказаться от этой идеи. Тогда источник РБК, близкий к одному из участников, отметил, что перевозчики должны найти способы сократить издержки.

Однако по поручению вице-премьеров Максима Акимова (курирует транспорт) и Дмитрия Козака (ТЭК) была создана рабочая группа, которая должна выработать меры поддержки и стабилизации внутреннего авиарынка. В ходе совещаний этой рабочей группы серию мер по поддержке авиакомпаний выдвинул Минфин. Это частичная замена железнодорожных перевозок на перегруженных участках БАМа и Транссиба на авиацию, сокращение флота, а также оптимизациюя маршрутной сети авиаперевозчиков, чтобы не было избытка провозных емкостей, то есть избытка предложения на рынке.



Что будет с ценами

Предпосылок для роста цен на авиабилеты сейчас нет, сказал РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Реальные доходы населения сокращаются, и фактически нет предпосылок, чтобы были перемены в ценах. Покупатель ведет себя консервативно, и введение безбагажных тарифов — ответ на это. Пассажиру нужна гибкая линейка стоимости перевозок», — говорит эксперт. Бурмистров подчеркнул, что если и возможен рост цен, то он будет незначительным, не более 5%, но даже такие изменения станут заметными и некомфортными для пассажира. Такой рост соответствует темпам инфляции в 4,7–5,2% (по прогнозам Центробанка).

Средняя стоимость авиабилетов в одну сторону по России в январе—мае 2019 года выросла с 3544 до 3886 руб., то есть на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.ru. Средний чек на авиабилеты в одну сторону по России, забронированные в январе—мае на июнь—декабрь, вырос на 0,84%, с 4779 до 4819 руб. По данным сервиса, на 12,5% выросла средняя стоимость перелета из России за границу на период июнь—декабрь 2019 года (с 9225 до 10 373 руб.). Стоимость билетов на перевозки за этот же период из-за рубежа в Россию остается неизменным.

Федеральная антимонопольная служба 13 марта сообщала, что билеты в первом квартале 2019 года действительно подорожали, но «в среднем» рост не превысил 5%. Ведомство связывало это с увеличением топливного сбора и сокращением предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

Повышение стоимости топлива напрямую сказывается на стоимости чартерной перевозки и, следовательно, на стоимости турпакетов, заявил РБК директор по продажам туроператора «Интурист» Сергей Толчин. «Повышения доступности туризма можно добиться через субсидирование или более конкурентной цены. Сам рост турпакетов ведет к пропорциональному снижению активности путешествий», — заключил он.

Источник: РБК