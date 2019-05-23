Препарат алофаниб от рака желудка протестируют на жителях России

Тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.

«Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности алофаниба – первого российского таргетного препарата. В исследованиях будут задействованы больные раком желудка, исчерпавшие все стандартные методы лечения», — говорится в сообщении.

Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону, уточнили в пресс-службе.

Препарат «Алофаниб» блокирует рост раковой клетки с помощью воздействия на ее рецепторы, пояснили в пресс-службе.

«Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает 4 и 6 место у мужчин и женщин, соответственно… К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около 1 года», – цитирует пресс-служба председателя Российского общества клинической онкологии, заместителя директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессора Сергея Тюляндина.

Источник: РИА Новости