Отказались от наследства убитого отца сестры Хачатурян

Адвокат одной из сестер Хачатурян — Марии — в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что девушки отказались от любых претензий на наследство убитого ими отца, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Все сестры отказались от принятия оставшегося наследства. Официально отказались. Не претендуют ни на квартиру, где жила семья, ни на какие либо вообще материальные блага, финансовые источники и прочее. Никаких общих дел они не хотят иметь со родственниками со стороны отца», — рассказал адвокат Ярослав Пакулин.

В конце июля 2018 г. в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей убитого — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. На допросе они признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело, а девушкам предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц») и взяли под стражу.

В сентябре 2018 г. Басманный суд отпустил девушек из СИЗО и назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда, обвиняемым запрещено без разрешения следователя покидать место жительства ночью и общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Источник: mskagency.ru