Инструкция: Кому положены льготные лекарства в Бердске

Существует категория людей, имеющая право на получение бесплатных лекарств в Бердске. О тех, кто имеет право на такую льготу, рассказал главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на получение льготных лекарственных препаратов имеют следующие категории граждан:

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечесгвенной войны;

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции ФЗ от 2 января 2000 года N 40-ФЗ); (в ред. ФЗ от 22 августа 2004 года 122-ФЗ (ред. 29 декабря 2004).

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 нюня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

8 ) инвалиды;

9) дети-инвалиды.