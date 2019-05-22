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Использование распределительных коллекторов в системах отопления

Отопительные котлы, которые используются в отопительных системах, подают воду из одной точки (двухконтурные – из двух).

22.05.2019 Нет комментариев
 
В итоге теплоноситель выходит из одной трубы и дальше растекается согласно законам физики, что не всегда удобно. В одной комнате батареи могут быть обжигающе горячими, а в другой – ледяными, хотя они подключены к одной системе. Исправить ситуацию поможет распределительный коллектор для отопления. Его используют для равномерной подачи воды в разные ветви в сложных системах отопления с несколькими контурами, в том числе квартирах с радиаторами и водяным «тёплым полом».

Преимущества установки коллектора

Установка распределительного устройства – это возможность:

  • регулировать поступление горячей воды в разные ветки, что даёт возможность создать в отдельных помещениях более комфортные для жильцов температурные условия;
  • отключать некоторые направления, когда не нужно отапливать часть дома. Например, весной, когда установилась хорошая погода, чтобы не обогревать кухню, но ещё не хочется отказываться от уюта в спальне;
  • снизить потери тепла, благодаря увеличению КПД работы системы. Исчезают участки с большими перепадами давления. Нужно меньше энергии для движения теплоносителя;
  • упростить ремонт системы отопления за счёт отключения некоторых веток;
  • отказаться от отдельных насосов для каждого ответвления в системах с принудительной циркуляцией, это снизит расходы на создание и обслуживание системы.

Главный плюс коллектора – простота использования. Для регулировки температур и перенастройки не нужно вызывать специалистов. Всё можно сделать своими руками.

Требования к качеству устройства

Распределительный коллектор после установки становится одним из ключевых элементов системы отопления. Его поломка приведёт к таким же неприятностям, как и появление неисправностей в котле. Поэтому не стоит экономить и покупать дешёвое оборудование. Лучше выбирать надёжных изготовителей. Например, «Рехау». Производитель предлагает коллекторы из крепких металлов, устойчивых к вымыванию. Чтобы найти дилера, используйте официальный сайт компании REHAU. Это убережёт от покупки некачественных подделок.

Производитель также предлагает коллекторы с различным количеством подключений (2–12), дающие возможность подключать трубы системы с любой стороны. В комплект входят кронштейны, заглушки, воздухоотводчики. Некоторые детали, например, резьбозажимные соединения, необходимо докупать отдельно.

 

Использование распределительных коллекторов в системах отопления


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