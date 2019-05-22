Использование распределительных коллекторов в системах отопления

В итоге теплоноситель выходит из одной трубы и дальше растекается согласно законам физики, что не всегда удобно. В одной комнате батареи могут быть обжигающе горячими, а в другой – ледяными, хотя они подключены к одной системе. Исправить ситуацию поможет распределительный коллектор для отопления. Его используют для равномерной подачи воды в разные ветви в сложных системах отопления с несколькими контурами, в том числе квартирах с радиаторами и водяным «тёплым полом».
Преимущества установки коллектора
Установка распределительного устройства – это возможность:
регулировать поступление горячей воды в разные ветки, что даёт возможность создать в отдельных помещениях более комфортные для жильцов температурные условия;
отключать некоторые направления, когда не нужно отапливать часть дома. Например, весной, когда установилась хорошая погода, чтобы не обогревать кухню, но ещё не хочется отказываться от уюта в спальне;
снизить потери тепла, благодаря увеличению КПД работы системы. Исчезают участки с большими перепадами давления. Нужно меньше энергии для движения теплоносителя;
упростить ремонт системы отопления за счёт отключения некоторых веток;
отказаться от отдельных насосов для каждого ответвления в системах с принудительной циркуляцией, это снизит расходы на создание и обслуживание системы.
Главный плюс коллектора – простота использования. Для регулировки температур и перенастройки не нужно вызывать специалистов. Всё можно сделать своими руками.
Требования к качеству устройства
Распределительный коллектор после установки становится одним из ключевых элементов системы отопления. Его поломка приведёт к таким же неприятностям, как и появление неисправностей в котле. Поэтому не стоит экономить и покупать дешёвое оборудование. Лучше выбирать надёжных изготовителей. Например, «Рехау». Производитель предлагает коллекторы из крепких металлов, устойчивых к вымыванию. Чтобы найти дилера, используйте официальный сайт компании REHAU. Это убережёт от покупки некачественных подделок.
Производитель также предлагает коллекторы с различным количеством подключений (2–12), дающие возможность подключать трубы системы с любой стороны. В комплект входят кронштейны, заглушки, воздухоотводчики. Некоторые детали, например, резьбозажимные соединения, необходимо докупать отдельно.
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