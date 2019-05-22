Шок: Букеты из ядовитого борщевика для души собирают дачники Бердска

Нет управы на борщевик, обуявший необработанные участки в дачных обществах Бердска.

— У меня участок в СНТ «Ива». Я уже шестой год хожу по инстанциям, ничего не могу пробить. Мой садовый участок с трех сторон окружает бурьян. Собственников соседних участков я не вижу годами. Сначала я жаловалась на бурьян — бесполезно. Потом с соседних участков начали переселяться борщевик и повилика. Стала жаловаться на эти ядовитые и вредные растения. Меня же вокруг окружает этот борщевик. Начала скашивать — пришла с ожогами. От чиновников ничего не добилась. Но хочу предупредить людей о том, насколько вредны и борщевик, и повилика. Многие дачники о них ничего не знают. Сижу на остановке, жду автобус. Подходит женщина с букетом — в центре зонтик борщевика. Я говорю: женщина, вы зачем ядовитое растение несете домой. А она: «Как ядовитое, это очень красивое растение». Как красивое, когда это ядовитое. Рядом со мной сидела дачница и говорит: «Вы почему не понимаете, вам же правильно говорят, а вы не слушаете». «Ой сейчас выброшу, а у нас вокруг его полно», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Исаченко-Зуева.

В «Курьер. Среда. Бердск» Нина Алекссевна пришла с приличной стопкой ответов на ее жалобы в различные инстанции. Что же говорят по поводу зарастания борщевиком заброшенных участков СНТ Бердска?

Ответ административно-технической инспекции от 17 июня 2016 года:

«На ваше обращение к главе города Бердска о наведении порядка на заброшенных садовых участках, на которых разрастаются сорняки и не обрабатываются хозяевами, сообщаем. Специалистами АТИ изучена информация, полученная с официального сайта Россельхознадзора: полномочия в сфере государственного земельного надзора за соблюдением требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в том числе земельных участков, предназначенных для садоводства и огородничества, возложены на федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы».

Но проблему пенсионерки не разрешил ни Росреестр, ни министерство сельского хозяйства Новосибирской области, ни пожарные. Обращения просто ходили по кругу. Дважды Нина Алексеевна направляла жалобы в прокуратуру Бердска, откуда они отправлялись в бердскую горадминистрацию.

В прошлом году пенсионерка получила такой ответ из горадминистрации за подписью вице-мэра по городскому хозяйству Ларисы Степановой:

«На ваше обращение по вопросу уничтожения сорного растения борщевик в городе Бердске сообщаю следующее. На сегодняшний день федеральные и областные программы мероприятий по борьбе с борщевиком не утверждены. Также отсутствует данная программа на местном уровне. Поскольку город Бердск является промышленным городом и не имеет сельхозугодий, основным методом борьбы с данным растением является скос травы.

В соответствии с правилами благоустройства на территории города Бердска, ответственными за благоустройство прилегающих территорий являются физические и юридические лица — собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) земельных участков. Скос травы на территории города Бердска осуществляется городскими службами, управляющими компаниями, предприятиями и организациями, а также собственниками частных жилых домов, дачных участков.

Опасный исполин

Латинское название Heracleum происходит от имени героя древнегреческой мифологии Геракла, и дано Линнеем за исполинские размеры растений из этого рода, пишут на i-fakt.ru.

Русское название растения «борщевик» происходит от использования его в пищу, а конкретно – для борща. В ряде местностей России название было чуть трансформировано – «борщень».

В народе борщевик называют «местью Сталина», поскольку именно Иосиф Виссарионович в середине XX века ввел борщевик в сельскохозяйственную разработку в качестве кормовой и силосной культуры.

До 70-х годов XX века борщевик высаживался вдоль дорог для предотвращения выхода на них сельскохозяйственных и диких животных.

Природа наделила борщевик удивительной плодовитостью и живучестью. Семенная продуктивность центрального зонтика на один генеративный побег составляет от 2 500 до 3 500 плодов (а соцветий на особи бывает от 1 до 5, редко – до 11), т.е. одно растение ежегодно образует 20-35 тысяч плодов.

Сок борщевика сам по себе не ядовит, но он повышает чувствительность кожи к солнечному свету. Из-за этого на коже начинают появляться ожоги. Это явление называется фототоксичностью и его причина еще не полностью понята учеными.

Есть и позитивные качества бурьяна – он хороший медонос. В лечебных целях используются листья и корни борщевика обыкновенного. Растение содержит витамин С, каротин, сахара, фурокумарины, алкалоиды, смолы, горечи, эфирное масло, углеводы.

Боремся с захватчиком

Перед началом работы нанесите солнцезащитный крем на руки и лицо.

Держите рядом воду и моющее средство, чтобы при попадании на кожу быстро смыть с нее сок борщевика.

При работе с борщевиком используйте резиновые перчатки, лучше длинные. Оденьте плотные брюки и куртку с рукавами, лучше из материала с водоотталкивающим эффектом.

Обувь тоже должна быть непромокаемой — лучше длинные резиновые сапоги.

Не забывайте про глаза — они должны быть защищены. Так что солнцезащитные очки очень даже пригодятся.

Аккуратно снимайте с себя одежду, стараясь не прикасаться к ней голыми руками. Затем и ее, и инструменты нужно тщательно помыть.

Лучше заняться истреблением борщевика после захода солнца или в пасмурную погоду.

В Подмосковье наказывают за борщевик

В Подмосковье с 1 ноября 2018 года вступил в силу закон, который предполагает значительные штрафы за разрастающийся на участке борщевик. Для организаций их размер может достигнуть 1 млн рублей.

Для физлиц штрафы составят до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч, юридических — до 1млн рублей. Все они обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского на своей территории до его бутонизации и начала цветения. Ликвидацию борщевика Сосновского проводят тремя традиционными способами — химическим, механическим и агротехническим: опрыскивать очаги произрастания гербицидами, скашивать и убирать сухие растения, выкапывать корневую систему, обрабатывать почву.

Сразу после вступления в силу нового закона о наказании за нескошенный борщевик, в Подмосковье на 400 тысяч рублей оштрафовали компанию «Юниор». Она допустила зарастание своей сельхозземли на территории 7,7 га борщевиком и другими сорняками.

При успешной работе данного закона его могут ввести и в других регионах.