Резиденцию за 2,8 млрд рублей строят для патриарха Кирилла под Петербургом

У патриарха Кирилла появится личная резиденция на северо-западе. Как выяснил The Bell, под нее реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Петербургом. Стоимость проекта — 2,8 млрд рублей, заказчик — Управделами президента.

Секретный госзаказ.

О том, что в Пушкине строят резиденцию патриарха, The Bell рассказали несколько источников на строительном рынке Петербурга. Конкурс на выбор подрядчика был объявлен в начале осени 2017 года и завершен в конце октября. В январе 2018 года был заключен контракт. Подрядчик, компания «Геоизол», зашла на объект в 2019 году. Завершить работы планируется в декабре 2021 года.

Заказчик работ — входящее в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе». Это подразделение управделами отвечает за строительство на северо-западе. Например, оно контролировало строительство Конституционного суда РФ, Дворца Конгрессов в Стрельне, Свято-Владимирского Скита на Валааме, Покровской Церкви в селе Тургиново, президентской библиотеки имени Ельцина и других строек, указано на сайте ФГБУ.

Контракт называется «Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию комплекса зданий и сооружений Феодоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга».

Подряд сразу же был засекречен: на сайте госзакупок указывался только заказчик и стоимость — 2,8 млрд рублей. Чтобы получить документы и претендовать на его выполнение, подрядчики должны были направить в Управделами пакет документов о себе, включая копию лицензии ФСБ России на работы, связанные с гостайной. «Степень секретности разрешенных к использованию сведений — секретно», — указано на сайте госзаказа.

Об этом говорят

В Управделами в ответ на запрос The Bell сообщили, что работы ведутся «в соответствии с утвержденным проектом», но на вопрос о секретности — не ответили. «В комплексе предусмотрено пространство для использования Русской Православной Церковью, в том числе, при нахождении там патриарха, — сообщили в ведомстве. — Комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства, приглашенных гостей, в том числе зарубежных делегаций на период их посещения Петербурга, а также для посещения прихожан».

В пресс-службе патриарха не ответили на вопросы The Bell.

Какой будет резиденция

The Bell узнал детали плана от собеседников, знакомых с ходом реставрации. Контракт на 2,8 млрд рублей предусматривает только реставрацию, все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — будут закупать отдельно. Стоимость «начинки» может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их, говорят собеседники.

Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, сообщил собеседник The Bell. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. кв. м. Это здание состоит из двух частей — трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон будет открываться вид на Феодоровский собор, из других — на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта, говорит один из собеседников The Bell. По его словам, покои патриарха оборудуют в бывшей квартире ктитора (церковный староста или основатель монастыря. — The Bell) в двухэтажной части, из нее также можно будет выходить на террасу.

Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов, будет продумано все, вплоть до системы «умный дом», утверждает один из собеседников The Bell. Другой уточнил, что речь идет не о системе для управления с мобильного телефона, а об организации диспетчерского пункта для управления электроникой во всем комплексе. По его словам, запланированные работы корректно сравнить с элитным гостиничным комплексом: все, что обычно входит в него, предусмотрено и здесь.

В белокаменной палате площадью почти 2 тыс. кв. м разместятся гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха. Она будет соединена с трапезной переходом. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом диаконов рядом с трапезной палатой, сообщили собеседники.

Для сопровождающих патриарха лиц оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожи и другие служащие. Здание, которое называется «дом для нижних чинов», — это одноэтажная каменная постройка вдоль северной стены городка.

Часть объекта планируется отвести под музей. В таком случае здание, скорее всего, будет, как Храм Христа Спасителя в Москве, принадлежать светским властям, но часть прибыли будет получать РПЦ, полагает научный сотрудник исследовательского центра изучения Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николай Митрохин.

Площадь реставрируемого участка, по генплану, составляет почти 20 тыс. кв. м. По данным Росреестра, она находится в собственности Российской Федерации и пользовании структуры Управделами, объявившей госзаказ. Площадь застройки — 5 тыс. кв. м, площадь озеленения — 6,7 тыс. кв. м, также запланирован пруд площадью 25 кв. м.

Что такое Феодоровский городок

Так называют комплекс сооружений на Академическом проспекте в городе Пушкин под Петербургом. Рядом находится Феодоровский собор, его служители жили на территории городка. Собор начали строить в 1909 году по поручению императора Николая II. Городок выстроен по образу древнерусского двора, окруженного каменной стеной с бойницами и шестью сторожевыми башнями по углам. Он занимает площадь около 2,5 га. Ансамбль включает Белокаменную, Трапезную, Розовую, Желтую и Белую палаты, дома для нижних чинов и служащих, Каретный ряд и Ктиторский сад. В Феодоровском городке снимали сцены нескольких фильмов — например, момент казни 1774 года в фильме «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина, снятом по мотивам «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева», а также сцены боев, пожаров и ухода французских войск из горящей Москвы в сериале «Война и мир» Роберта Дорнхельма.

С 1918 года городок находился в ведении Петроградского агрономического института. В 1982 году в зданиях разместили филиал гостиницы «Мир» на 163 места. В 1994 году комплекс передали РПЦ и уже тогда по благословению Алексия II решили разместить в нем резиденцию патриарха, музей истории РПЦ на северо-западе, центр для паломников, иконописные мастерские и гостиницу. Но реставрация так и не начиналась годами, и постройки обветшали.

В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения. В 2007 году городок решили перевести в ведение Троице-Сергиевой лавры. До этого он находился под управлением Царскосельского благочиния, объединяющего храмы Пушкинского района Петербурга.

В 2010 году городок получил статус синодального подворья, то есть жилья для священного синода (орган управления РПЦ). В башнях планировали разместить мастерские и музей православия, остальную территорию — занять жильем.

Тогда же о планах разместить здесь резиденцию патриарха сообщала «Российская газета». Издание цитировало руководителя пресс-службы Московской патриархии отца Владимира Вигилянского: «Все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха как главного наместника, и на Валааме, и на Соловках, а в Петербурге патриаршей резиденции нет, это упущение, ведь патриарх Кирилл ведет в Северной столице активную деятельность и только в этом году в октябре приезжает в Петербург уже в пятый раз». Московская резиденция патриарха находится в Чистом переулке в здании бывшей городской усадьбы дворянского рода Офросимовых.

Проект ремонта и реставрации был подготовлен к 2014 году, а согласован на следующий год. Тогда реставрацию собирались завершить до начала 2019 года. Генподрядчик работ — петербургская строительная компания «Геоизол», основанная в 1995 году предпринимательницей Еленой Лашковой.

Сначала компания специализировалась на подземном строительстве, но со временем начала браться за любые строительные работы и реставрацию. Ей также принадлежит Пушкинский машиностроительный завод в Петербурге.

«Геоизол» отремонтировал несколько десятков развязок и дорог в Петербурге, в том числе строил вантовый мост через Неву. Также компания работала в академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге, реставрировала исторические постройки в музее-заповеднике «Царское село», строила Бурейскую ГЭС в Амурской области, работала на объектах Красной поляны в Сочи.

Выручка ООО «Геоизол» в 2017 году составила 6,3 млрд рублей, в 2016 году — 5,3 млрд, в 2015-м — 8,2 млрд. Чистая прибыль ежегодно составляет не менее 250 млн рублей. С 2016 года «Геоизол» получил господряды почти на 8 млрд рублей — без учета подряда на реконструкцию Феодоровского городка, который не отражен в СПАРК.

«Мы полностью соответствовали требованиям, обозначенным в закупке, — наличие лицензий Минкульта, ФСБ, опыт работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения», — сказали The Bell в компании.

Детали проекта основательница компании Елена Лашкова обсуждать отказалась, но рассказала о непростом ходе реставрационных работ: здания, входящие в комплекс, к моменту начала работ находились в аварийном состоянии, кирпичная кладка стен, сводов и перемычек обветшала, фрагменты живописи были практически утрачены, Митрополичий сад вообще не дожил до наших дней, его придется воссоздавать заново. Фундаменты Желтой палаты и других построек пришлось укреплять и проводить работы по гидроизоляции. «Надо отдать должное мастерству строителей прошлых веков. Запас прочности сооружений, которые не эксплуатировались десятилетиями, поражает, как и технические решения, — говорит Лашкова. — Во всем комплексе нет ни одного прямоугольного или квадратного помещения, использовалась купольная система перекрытий и сводов, более того, при строительстве каждой из палат применялась разная кладка».

Будет ли Феодоровский городок передан в ведение РПЦ — неизвестно. «Он может использоваться патриархией, но быть на балансе светских властей, как Храм Христа Спасителя в Москве или нынешние покои патриарха в здании петербургского Синода», — считает Николай Митрохин.

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Реконструкция исторического комплекса ведется по заказу управделами президента РФ. Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.

«Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет», — пояснил Александр Волков.

По его словам, «в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх».

«Резиденцией это невозможно назвать. Потому что у патриарха есть резиденция в Переделкине, где он живёт в Подмосковье. Конечно, не идёт речь о том, чтобы там строился какой-то комплекс лично для патриарха», — добавил Волков.

Источник: ИА REGNUM и thebell.io