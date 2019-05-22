Резиденцию за 2,8 млрд рублей строят для патриарха Кирилла под Петербургом

На сайте госзакупок указывался только заказчик и стоимость — 2,8 млрд рублей
У патриарха Кирилла появится личная резиденция на северо-западе. Как выяснил The Bell, под нее реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Петербургом. Стоимость проекта — 2,8 млрд рублей, заказчик — Управделами президента.
Секретный госзаказ.
О том, что в Пушкине строят резиденцию патриарха, The Bell рассказали несколько источников на строительном рынке Петербурга. Конкурс на выбор подрядчика был объявлен в начале осени 2017 года и завершен в конце октября. В январе 2018 года был заключен контракт. Подрядчик, компания «Геоизол», зашла на объект в 2019 году. Завершить работы планируется в декабре 2021 года.
Заказчик работ — входящее в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе». Это подразделение управделами отвечает за строительство на северо-западе. Например, оно контролировало строительство Конституционного суда РФ, Дворца Конгрессов в Стрельне, Свято-Владимирского Скита на Валааме, Покровской Церкви в селе Тургиново, президентской библиотеки имени Ельцина и других строек, указано на сайте ФГБУ.
Контракт называется «Реконструкция в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию комплекса зданий и сооружений Феодоровского городка в Царском Селе Санкт-Петербурга».
Подряд сразу же был засекречен: на сайте госзакупок указывался только заказчик и стоимость — 2,8 млрд рублей. Чтобы получить документы и претендовать на его выполнение, подрядчики должны были направить в Управделами пакет документов о себе, включая копию лицензии ФСБ России на работы, связанные с гостайной. «Степень секретности разрешенных к использованию сведений — секретно», — указано на сайте госзаказа.
Об этом говорят
В Управделами в ответ на запрос The Bell сообщили, что работы ведутся «в соответствии с утвержденным проектом», но на вопрос о секретности — не ответили. «В комплексе предусмотрено пространство для использования Русской Православной Церковью, в том числе, при нахождении там патриарха, — сообщили в ведомстве. — Комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства, приглашенных гостей, в том числе зарубежных делегаций на период их посещения Петербурга, а также для посещения прихожан».
В пресс-службе патриарха не ответили на вопросы The Bell.
Какой будет резиденция
The Bell узнал детали плана от собеседников, знакомых с ходом реставрации. Контракт на 2,8 млрд рублей предусматривает только реставрацию, все внутреннее убранство — мебель, сантехнику, декоративные элементы и остальное — будут закупать отдельно. Стоимость «начинки» может быть сопоставима с расходами на реставрацию или превысить их, говорят собеседники.
Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, сообщил собеседник The Bell. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. кв. м. Это здание состоит из двух частей — трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон будет открываться вид на Феодоровский собор, из других — на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта, говорит один из собеседников The Bell. По его словам, покои патриарха оборудуют в бывшей квартире ктитора (церковный староста или основатель монастыря. — The Bell) в двухэтажной части, из нее также можно будет выходить на террасу.
Покои патриарха будут оборудованы с использованием современных дорогостоящих материалов, будет продумано все, вплоть до системы «умный дом», утверждает один из собеседников The Bell. Другой уточнил, что речь идет не о системе для управления с мобильного телефона, а об организации диспетчерского пункта для управления электроникой во всем комплексе. По его словам, запланированные работы корректно сравнить с элитным гостиничным комплексом: все, что обычно входит в него, предусмотрено и здесь.
В белокаменной палате площадью почти 2 тыс. кв. м разместятся гостиничные номера для высокопоставленных гостей патриарха. Она будет соединена с трапезной переходом. Также под гостиничные номера оборудуют двухэтажный дом диаконов рядом с трапезной палатой, сообщили собеседники.
Для сопровождающих патриарха лиц оборудуют жилые помещения в доме, в котором раньше проживали смотрители, дворники, сторожи и другие служащие. Здание, которое называется «дом для нижних чинов», — это одноэтажная каменная постройка вдоль северной стены городка.
Часть объекта планируется отвести под музей. В таком случае здание, скорее всего, будет, как Храм Христа Спасителя в Москве, принадлежать светским властям, но часть прибыли будет получать РПЦ, полагает научный сотрудник исследовательского центра изучения Восточной Европы при Бременском университете в Германии Николай Митрохин.
Площадь реставрируемого участка, по генплану, составляет почти 20 тыс. кв. м. По данным Росреестра, она находится в собственности Российской Федерации и пользовании структуры Управделами, объявившей госзаказ. Площадь застройки — 5 тыс. кв. м, площадь озеленения — 6,7 тыс. кв. м, также запланирован пруд площадью 25 кв. м.
Что такое Феодоровский городок
Так называют комплекс сооружений на Академическом проспекте в городе Пушкин под Петербургом. Рядом находится Феодоровский собор, его служители жили на территории городка. Собор начали строить в 1909 году по поручению императора Николая II. Городок выстроен по образу древнерусского двора, окруженного каменной стеной с бойницами и шестью сторожевыми башнями по углам. Он занимает площадь около 2,5 га. Ансамбль включает Белокаменную, Трапезную, Розовую, Желтую и Белую палаты, дома для нижних чинов и служащих, Каретный ряд и Ктиторский сад. В Феодоровском городке снимали сцены нескольких фильмов — например, момент казни 1774 года в фильме «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина, снятом по мотивам «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева», а также сцены боев, пожаров и ухода французских войск из горящей Москвы в сериале «Война и мир» Роберта Дорнхельма.
С 1918 года городок находился в ведении Петроградского агрономического института. В 1982 году в зданиях разместили филиал гостиницы «Мир» на 163 места. В 1994 году комплекс передали РПЦ и уже тогда по благословению Алексия II решили разместить в нем резиденцию патриарха, музей истории РПЦ на северо-западе, центр для паломников, иконописные мастерские и гостиницу. Но реставрация так и не начиналась годами, и постройки обветшали.
В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения. В 2007 году городок решили перевести в ведение Троице-Сергиевой лавры. До этого он находился под управлением Царскосельского благочиния, объединяющего храмы Пушкинского района Петербурга.
В 2010 году городок получил статус синодального подворья, то есть жилья для священного синода (орган управления РПЦ). В башнях планировали разместить мастерские и музей православия, остальную территорию — занять жильем.
Тогда же о планах разместить здесь резиденцию патриарха сообщала «Российская газета». Издание цитировало руководителя пресс-службы Московской патриархии отца Владимира Вигилянского: «Все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха как главного наместника, и на Валааме, и на Соловках, а в Петербурге патриаршей резиденции нет, это упущение, ведь патриарх Кирилл ведет в Северной столице активную деятельность и только в этом году в октябре приезжает в Петербург уже в пятый раз». Московская резиденция патриарха находится в Чистом переулке в здании бывшей городской усадьбы дворянского рода Офросимовых.
Проект ремонта и реставрации был подготовлен к 2014 году, а согласован на следующий год. Тогда реставрацию собирались завершить до начала 2019 года. Генподрядчик работ — петербургская строительная компания «Геоизол», основанная в 1995 году предпринимательницей Еленой Лашковой.
Сначала компания специализировалась на подземном строительстве, но со временем начала браться за любые строительные работы и реставрацию. Ей также принадлежит Пушкинский машиностроительный завод в Петербурге.
«Геоизол» отремонтировал несколько десятков развязок и дорог в Петербурге, в том числе строил вантовый мост через Неву. Также компания работала в академии танца Бориса Эйфмана в Петербурге, реставрировала исторические постройки в музее-заповеднике «Царское село», строила Бурейскую ГЭС в Амурской области, работала на объектах Красной поляны в Сочи.
Выручка ООО «Геоизол» в 2017 году составила 6,3 млрд рублей, в 2016 году — 5,3 млрд, в 2015-м — 8,2 млрд. Чистая прибыль ежегодно составляет не менее 250 млн рублей. С 2016 года «Геоизол» получил господряды почти на 8 млрд рублей — без учета подряда на реконструкцию Феодоровского городка, который не отражен в СПАРК.
«Мы полностью соответствовали требованиям, обозначенным в закупке, — наличие лицензий Минкульта, ФСБ, опыт работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения», — сказали The Bell в компании.
Детали проекта основательница компании Елена Лашкова обсуждать отказалась, но рассказала о непростом ходе реставрационных работ: здания, входящие в комплекс, к моменту начала работ находились в аварийном состоянии, кирпичная кладка стен, сводов и перемычек обветшала, фрагменты живописи были практически утрачены, Митрополичий сад вообще не дожил до наших дней, его придется воссоздавать заново. Фундаменты Желтой палаты и других построек пришлось укреплять и проводить работы по гидроизоляции. «Надо отдать должное мастерству строителей прошлых веков. Запас прочности сооружений, которые не эксплуатировались десятилетиями, поражает, как и технические решения, — говорит Лашкова. — Во всем комплексе нет ни одного прямоугольного или квадратного помещения, использовалась купольная система перекрытий и сводов, более того, при строительстве каждой из палат применялась разная кладка».
Будет ли Феодоровский городок передан в ведение РПЦ — неизвестно. «Он может использоваться патриархией, но быть на балансе светских властей, как Храм Христа Спасителя в Москве или нынешние покои патриарха в здании петербургского Синода», — считает Николай Митрохин.
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Реконструкция исторического комплекса ведется по заказу управделами президента РФ. Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
«Резиденция патриарха там не планируется. Там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который был в совершенно удручающем состоянии на протяжении многих лет», — пояснил Александр Волков.
По его словам, «в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некого пространства для нужд русской церкви, в том числе, для тех моментов, когда там будет находиться патриарх».
«Резиденцией это невозможно назвать. Потому что у патриарха есть резиденция в Переделкине, где он живёт в Подмосковье. Конечно, не идёт речь о том, чтобы там строился какой-то комплекс лично для патриарха», — добавил Волков.
Источник: ИА REGNUM и thebell.io
Независимая от государства РПЦ сделала зависимым от нее государство.
Никаких нарушений Конституции РФ не проглядывается с юридической точки зрения.
3 2
Ну всё понятно
3 2
и такими новостями и вообще ничем наш народ оскорбить нельзя ) :
В правительстве РФ сочли «излишним» штрафовать чиновников за высказывания в духе «государство не просило вас рожать»…
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей. «Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в проекте официального отзыва кабмина, принятом на заседании комиссии, который цитирует ТАСС. (с)
1 1
Интересно, сколько больниц или поликлиник можно построить на 2,8 млрд?
Или сколько «недопенсионеров» можно было обеспечить пенсиями?
А может быть это секретный антиправославный «национальный проект», с помощью которого хотят привить народу ненависть к православию?
2 1