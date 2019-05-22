Места в метро предложила не уступать пенсионерам психолог из Москвы

По мнению психолога, немолодые люди расстроены тем, что их не уважают
Психолог Люция Сулейманова призывает москвичей не уступать пожилым людям место в метро. Таким образом, говорит специалист, удастся снизить дискриминацию пенсионеров. Об этом она рассказала в эфире телеканала Москва 24.
Сулейманова считает, что первый шаг против дискриминации по возрасту – прекратить бесконечные призывы в транспорте к совести молодых. По ее мнению, от такой социальной рекламы только хуже.
«Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты», – объяснила она.
В марте Дмитрий Медведев предложил ввести ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов. В ходе заседания правительства премьер заявил о необходимости рассмотреть соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Глава кабмина подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды постоянно сталкиваются с отказом в обслуживании или предоставлением каких-либо услуг из-за их возраста или состояния здоровья.
При этом премьер-министра удивляет, что такие нормы нужно вводить на законодательном уровне, потому что учитывать потребности лиц старшего возраста в обслуживании, по его мнению, – это обычная вежливость.
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