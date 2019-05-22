Купить 8 автобусов для муниципального ПАТП в 2019 году хочет власть Бердска

Все 10 автобусов, которые подарил Бердску губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий к 300-летию города, пришли и работают на линиях. Так ответила директор муниципального ПАТП Елена Бороздина на сомнения бердчан о пополнении автопарка обещанным транспортом.

Через длительные судебные разбирательства удалось заменить два «неправильных» автобуса, которые пригнал для Бердска выигравший конкурс поставщик.

— Мы их сразу не принимали — на стадии поставки. Администрация объявила новый аукцион и закупила другие автобусы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежды Нятиной, 2 автобуса действительно не соответствовали изложенным в техзадании требованиям. Они были слишком высокими для городских улиц. Такой транспорт ходит по сельской местности.

— Мы дошли даже до Верховного суда и внесли поставщика автобусов в реестр недобросовестных подрядчиков. Деньги мы и не платили. Как только решили не принимать пригнанные в Новосибирск для нас автобусы, средства оплачены не были. Мы составили акт несоответствия, после чего начались судебные тяжбы. Мы прошли Томск, Тюмень (арбитражные суды — прим. ред.) и Верховный суд признал, что автобусы не соответствуют нашим требованиям. И на эти деньги купили другие, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.

Последний, десятый автобус, пришел в Бердск в декабре 2017 года — перед самым Новым годом. Но на этом пополнение автопарка ПАТП не закончилось. В 2018 году городу купил еще два «пазика» за счет средств местного бюджета на сумму 3,25 млн рублей.

Активно покупать пассажирский транспорт Бердск начал в 2015 год — купили ПАЗ за 1,3 млн рублей из средств городского бюджета. В 2017-м приобрели 10 автобусов на 30 млн рублей, которые подарила городу область. Один из них оборудован пандусов для инвалидов и курсирует на маршруте №3. В том же году Бердск на собственные средства купил еще два автобуса, один из которых — специально для перевозки спортсменов и артистов.

По словам Елены Бороздиной, за последние два года в бердское пассажирское автопредприятие пришли автобусы разных марок — ПАЗ «Вектор-Некст», ПАЗ-32054 и КАВЗ. Машины как маленькие, так и среднего класса. И сейчас по дорогам Бердска ходят 40 автобусов.

— Они все на ходу. Но, конечно, есть автобусы, которые имеют большой износ. И их хотелось бы поменять. Все разом, безусловно, невозможно — только постепенно. Идеально обновлять хотя бы 10% техники. Мы постоянно об этом говорим, в ом числе на балансовых комиссиях, — рассказала Бороздина, подчеркнув, что сейчас нет проблем с перевозкой пассажиров муниципальным транспортом. — Все идет согласно графикам и контрактам. Мы осуществляем практически 100% рейсов.

Надежда Нятина согласна с позицией Елены Бороздиной о замене подвижного состава: автобусы работают ежедневно с 5 часов утра до 10 вечера, изнашиваются. Чтобы пассажирский автопарк находился в рабочем состоянии, его следует обновлять «регулярными темпами». Но не всегда получается в местном бюджете найти на это деньги.

Тем не менее, в 2019 году Бердск планирует существенно обновить подвижной состав ПАТП. Уже готовят документы для закупки 6-8 автобусов. Количество транспорта будет зависеть от условий областной профильной программы с софинансированием из городского бюджета.