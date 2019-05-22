Убил 12-летнего велосипедиста водитель автобуса в Новосибирске
Водитель «Нефаза» остановил автобус в неположенном месте на остановке, перегородив пешеходный переход. к тому же, он не увидел мальчика, который пытался объехать автобус. Ребенок погиб в машине «скорой».
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области расследовано уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
ДТП произошло 28 сентября 2018 года в Калининском районе. В ходе следствия установлено, что водитель пассажирского автобуса «Нефаз» следовал согласно маршруту по улице Объединения в сторону улицы Столетова. На остановке общественного транспорта «Дунаевского» водитель остановил автобус вне обозначенного места, перегородив нерегулируемый пешеходный переход. Перед началом движения мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в крайнюю левую полосу, вследствие чего допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который пытался объехать автобус спереди. В результате ДТП подросток от полученных травм скончался в машине «скорой помощи».
Следствием установлено, что вопреки действующему запрету, в нижней части ветрового стекла автобуса была нанесена непрозрачная пленка, ограничивающая обзорность с места водителя.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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