Убил 12-летнего велосипедиста водитель автобуса в Новосибирске

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области расследовано уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП произошло 28 сентября 2018 года в Калининском районе. В ходе следствия установлено, что водитель пассажирского автобуса «Нефаз» следовал согласно маршруту по улице Объединения в сторону улицы Столетова. На остановке общественного транспорта «Дунаевского» водитель остановил автобус вне обозначенного места, перегородив нерегулируемый пешеходный переход. Перед началом движения мужчина, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в крайнюю левую полосу, вследствие чего допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который пытался объехать автобус спереди. В результате ДТП подросток от полученных травм скончался в машине «скорой помощи».

Следствием установлено, что вопреки действующему запрету, в нижней части ветрового стекла автобуса была нанесена непрозрачная пленка, ограничивающая обзорность с места водителя.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.