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Подняли на 10% зарплаты подчиненным Путина

Пресс-секретарь президента связал это с тем, что сейчас «бюджет исполняется с профицитом». По указу президента ежемесячное денежное вознаграждение госслужащих сокращалось на 10% в 2014 году.

22.05.2019 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Подняли на 10% зарплаты подчиненным Путина

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зарплата сотрудников администрации главы государства, несколько лет назад сокращенная на 10%, вернулась на прежний уровень.

Ранее РБК сообщило, что с 1 января 2019 года сотрудники администрации президента и аппарата правительства получают столько же, сколько в 2014 году. По указу президента РФ Владимира Путина ежемесячное денежное вознаграждение госслужащих сокращалось на 10%.

«Да, я могу это подтвердить, это действительно так», — сказал Песков журналистам об отмене сокращения зарплат на 10%. При этом он подчеркнул, что, «к сожалению, речь не идет об увеличении [зарплат] — просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году».

Представитель Кремля напомнил, что «тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом». «Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и те факторы, которые требовали сокращение зарплат на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о возможности повышения заработка госслужащих, Песков связал его с «увеличением профицита бюджета». «Это не может исполняться только в отношении госслужащих, это связано с общим уровнем зарплат», — указал он. Однако, по словам представителя Кремля, «пока таких факторов нет, и пока об увеличении [зарплат] речь не идет».

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Подняли на 10% зарплаты подчиненным Путина

    За преданность?

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  2. Аноним

    Самым бедным блин добавили :-D

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