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Следить за дырами на дорогах начнут дроны в России

К мониторингу также планируют привлечь россиян. Система может появиться в 2021 году. Новая разработка поможет своевременно узнавать о необходимости ремонта и уборки дорог.

22.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Следить за дырами на дорогах начнут дроны в России

Информацию о состоянии дорог соберут из разных источников

Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году. Проект подразумевает сбор информации с дронов и видеорегистраторов, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Информация о состоянии [дорог] будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа,» — отметили в пресс-службе.

Планируется, что проект будет запущен в 2021 году.

Новая разработка поможет своевременно узнавать о необходимости ремонта и уборки дорог. Более того, у граждан появится возможность заработать, проводя такой мониторинг, отметили в «Автонете».

НТИ «Автонет»
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок «Автонет», для развития которого создана одноименная рабочая группа.

Источник: ТАСС


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